Каждый пятый россиянин работал в новогодние каникулы, показал опрос

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. На 10% меньше россиян провели нынешние новогодние каникулы у себя дома, чаще в это время стали выбираться в гости или на природу, а каждый пятый на праздничной неделе работал, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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Мне они безразличны Результаты 54.0% Да, можно полноценно отдохнуть и решить накопившиеся дела

16.2% Нет, от них устаешь и потом трудно влиться в нормальный режим

20.9% Скорее нет, лучше их разбивать и добавлять по выходному в течение года

8.9% Мне они безразличны Все опросы Голосовать

По данным ВЦИОМ, 73% россиян остались довольны тем, как провели праздничную новогоднюю неделю. Список наиболее популярных видов отдыха с прошлого года не изменился: 42% участников опроса сообщили, что были в гостях (35% в 2017 году), 30% — гуляли на природе (против 23% годом ранее), а 20% — катались на коньках или лыжах.

"Заметно меньше стало тех, кто повел праздники дома (с 27% до 18%). Каждый пятый (21% в 2018 году) – эта доля в последние три года практически не меняется — сообщил, что работал", — говорится в материалах опроса, которые имеются у РИА Новости.

Представления россиян об идеальном зимнем отдыхе в основном связаны с традиционными для этого времени года развлечениями: катанием на лыжах или коньках (их называют 37% респондентов), а также с рыбалкой и походами (23%). Еще 22% опрошенных предпочли бы провести зимние каникулы под солнцем на пляже, а 25% хотели бы сходить на экскурсии и посетить исторические места.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8-9 января 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.