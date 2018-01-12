Медведев: Аврорин внес большой вклад в укрепление обороноспособности страны

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким выдающегося российского ученого, одного из создателей отечественного ядерного щита академика Евгения Аврорина, сообщается на сайте кабинета министров.

Почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск) Евгений Николаевич Аврорин скончался 9 января на 86-м году жизни.

"Знаменитый конструктор академик Аврорин немало сделал для развития отечественной науки и техники, внёс большой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Он обладал поистине энциклопедическими знаниями и редкой работоспособностью", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что, как почётный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Снежинске, Аврорин до последних дней активно участвовал в жизни института, много сил и времени уделял подготовке молодых специалистов.