На Кубани заявили об отсутствии угрозы нашествия саранчи в 2018 году

КРАСНОДАР, 12 янв — РИА Новости. Угрозы нашествия саранчи на Кубань в 2018 году нет, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2016 году на Кубани резко обострилась ситуация с саранчовыми из-за появления нового вида — марокканской саранчи, в крае действовал режим повышенной готовности.

"На Кубани не могут регулярно возникать очаги зарождения вредителя, так как нет благоприятной почвы – саранча появляется только на заброшенных, нераспаханных сельхозземлях", — сказал Кондратьев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что нашествия саранчи в крае – результат перелета из других регионов. "Так было в 2016 году, когда отмечались значительные налеты марокканской саранчи на кубанские поля. Но благодаря своевременно принятым мерам очаги распространения были быстро уничтожены, что не привело к ущербу сельскохозяйственных культур", — уточнил Кондратьев.

Глава региона добавил, что в течение 2017 года ситуация находилась на контроле "Россельхозцентра". "Были проинспектированы все возможные места зимовки насекомого, где весной необходимо будет провести химическую обработку. По оценкам специалистов, угрозы нашествия саранчи в 2018 году нет", — заявил политик.