Замуровали, демоны! Суд в Якутии заставил семью заложить окна кирпичами

ЯКУТСК, 12 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Театр абсурда наяву. Константин Петров из Якутска подал в суд на своих соседей — многодетную семью Исаковых, потребовав, чтобы те заложили кирпичами окна в доме. Из окон соседи якобы следили за жизнью Петровых. Ситуация казалась анекдотической. Ровно до того момента, пока Якутский городской суд не согласился с доводами истцов и не постановил окна замуровать. Дело тянется с 2015-го, однако известно о нем стало только сейчас.

В истории есть пикантный нюанс: жена истца Сыргылана Петрова работает секретарем и.о. председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия). Исаковы уже обратились к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в этом деле. Как развивались события — в материале РИА Новости.

Между нами стена

Надежда Исакова рассказывает, что их многодетная семья купила землю и дом в 2014 году. К тому времени Петровы уже давно жили в своем доме, который, вспоминает Надежда, был для них скорее как дача: "Константин и Сыргылана приезжали вечерами, зимой почти не появлялись. Отношения с ними у нас были теплыми, наши дети дружили".

Идиллия закончилась в 2015-м. Надежда с мужем решили сделать пристройку. Константин Петров подошел к главе семейства Исаковых и указал, что строение выходит за положенные границы.

"Сыргылана начала писать мне сообщения в мессенджерах и жаловаться — мол, окна будут мешать, нужно их убрать. А мы этого сделать, конечно, уже не могли, рамы поставили. И Петровы подали в суд", — продолжает Надежда.

Ни юристы, ни многодетная семья не верили, что суд вообще рассмотрит столь абсурдное заявление. Во-первых, говорит ответчица, между домами нет забора. Во-вторых, дом по строительным нормам действительно не может быть ближе трех метров к границе участка, однако никакого межевания границ не проводилось, соответственно, утверждать, что строение вышло за положенные пределы никак нельзя. В-третьих, от дачи Петровых до дома Исаковых — почти 25 метров. Вторгаться в личное пространство с такого расстоянии весьма проблематично.

Самый гуманный суд

Тем не менее, вопреки всем ожиданиям, суд встал на сторону Петровых. В постановлении говорится, что строение нарушает пожарные и санитарные нормы, на участок истца выходят окна дома ответчиков, а скат крыши направлен на участок Петровых и кладовку. Дом Исаковых, по мнению судьи, не соответствует требованиям безопасной эксплуатации, создает угрозу жизни и здоровью как семьи Петрова, так и "неопределенного круга лиц, и может привести к аварийной ситуации" — например, с крыши обвалится снег.

"Непонятно, чем руководствовался суд, — похоже, только своими соображениями. Никаких экспертиз. Пишут: дом построен из деревянного бруса и поэтому является пожароопасным объектом. А я ходила в Госпожнадзор, там дали заключение, что строение соответствует всем требованиям — огнестойкое, нужной категории. Кроме того, в Якутии вечная мерзлота, здесь все дома деревянные. Иначе никак", — разводит руками Надежда.

И уточняет: на досудебном заседании Петров вообще требовал сноса или перемещения здания, но судья предложила семьям договориться. "Тогда он изменил требования — предложил окна замуровать. Сдвинуть дом нельзя из-за фундамента. Мы хотели полностью переложить стены, но это тоже невозможно".

Исакова уверяет, что на мировую Петровы идти не хотят из принципа: "Мы предлагали разные варианты, даже сделать проемы из светопропускающего кирпича. Но им надо, чтобы мы именно замуровали окна. Детская тогда превратится в темницу. Может, это элементарная зависть или бессилие?"

Решение суда семья Исаковых до сих пор не выполнила и уже пострадала от этого.

При попытке выехать в Китай на лечение младшей дочки (она задыхается из-за суженной носоглотки) всей семье отказали, сославшись на то, что им запрещено покидать страну. Позже, однако, выяснилось: судебные приставы вынесли такое решение по ошибке, о чем даже не уведомили Исаковых.

"Это страшный человек"

Уже несколько поколений семьи Петровых владеют этим участком. Сам домик — примерно 1943 года постройки. Когда-то там жила мать Константина, после ее смерти он разделил наследство пополам с братом, а в 2010-м оформил права собственности.

"При этом мэрия города утверждает, что земля под домом Петрова по документам принадлежит другой семье — Дугласов, которые делят дом с Петровыми. В общем, мутная история", — говорит Исакова.

© из личного архива Надежды Исаковой Дом семьи Исаковых. Суд потребовал замуровать окна на втором этаже, где находится детская © из личного архива Надежды Исаковой Дом семьи Исаковых. Суд потребовал замуровать окна на втором этаже, где находится детская

По ее мнению, Петрова держит в страхе весь город. Даже самые абсурдные иски удовлетворяются потому, что Сыргылана — секретарь и.о. председателя Верховного суда Якутии Александра Седалищева.

Другие соседи, в том числе и родственники Петровых, советуют Надежде с ней не связываться. "Это страшный человек", — шутит Надежда и уточняет, что поговорить один на один с Сыргыланой теперь не может, та не выходит на связь.

Дошло до того, что даже корреспонденты, когда история прогремела на всю страну, не смогли ничего снять из окна дома Исаковых — побоялись исков сот стороны Петровых.

А судьи кто?

"Мы подавали запрос по поводу решения суда. В суде сказали, что дадут комментарий на следующей неделе", — сообщили РИА новости в редакции издания "Якутск.ру". К слову, по их информации, Сыргылана Петрова вскоре готовится стать судьей Якутского городского суда.

Корреспондент РИА Новости также попыталась дозвониться в пресс-службу суда, однако там не пожелали разговаривать, сославшись на конец рабочего дня. Чета Петровых давать разъяснения тоже не торопится, ни муж, ни жена не берут трубку — с номера редакции мы звонили им неоднократно.

"Если бы простой человек, без связей в суде, обратился с таким иском, мне кажется, его бы даже не рассматривали", — сетует Исакова. Остается стучаться только в высшие инстанции и обращаться к юристам из Москвы, потому как местные, по ее словам, помогать не берутся.

"Решение суда противоречит законодательству и должно быть отменено, — считает адвокат Владимир Старинский. — Если дом действительно стоит ближе к границе, чем положено, то должен быть подан другой иск. На практике в таких случаях принимаются решения о переносе или сдвиге дома, но замуровать окна — это что-то из ряда вон выходящее".

Теперь свое слово в скандальной местечковой истории, вышедшей на федеральный уровень, должен сказать СКР. Исакова подала заявление на имя его председателя Александра Бастрыкина и попросила возбудить уголовное дело в отношении судьи Якутского городского суда Аи Ивановой, которая вынесла решение, предписывающее замуровать окна в доме многодетной семьи.

P. S. На момент публикации материала комментарий Следственного комитета получить не удалось.