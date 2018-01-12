Крах-тибидох: почему не сбываются новогодние желания

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. Съесть бумажку, сжечь ее и бросить пепел в бокал с шампанским — на что только не идут люди, чтобы сбылись их новогодние желания. Многие ставят себе цели, как в последний раз. Печальная сторона дела в том, что обычно они оказываются недостижимыми: курить не бросили, к лету не похудели, кредит не закрыли. РИА Новости разбиралось, как на практике выполнять данные себе обещания.

Доживем до понедельника

У традиции "начинать новую жизнь" с какой-то определенной даты многовековая история. Всегда есть некий рубеж, после которого жизнь пойдет по-новому: понедельник, первый день месяца или начало лета, как вариант — день рождения. Однако Новый год — самый удобный для этого момент.

Автор книги "В этом году я…" М. Дж. Райан утверждает, что примерно 45 процентов людей дают себе разного рода обещания под Новый год. Популярнее всего — намерение похудеть и начать правильно питаться, заняться спортом и бросить курить.

В США охотно делятся своими New Year's resolutions (новогодними обещаниями). Знаменитости часто говорят об этом публично. Так, создатель Facebook Марк Цукерберг однажды пообещал употреблять в течение года мясо только тех животных, которых он сам убьет. В другой раз он решил выучить китайский язык и читать по одной книге в неделю. Нынешний президент США Дональд Трамп в 2015-м обязался работать с максимальным усердием. Комик Джим Гэффиган как-то пожелал быть "чуть менее идеальным".

Понятно, что мечты россиян несколько отличаются от того, чего хотят американцы, да и такая откровенность нам не присуща. Впрочем, близкие люди признаются друг другу за праздничным столом, что хотели бы встретить свою любовь, устроиться на другую работу или погасить кредиты. Но как бы то ни было, у новогодних пожеланий самим себе есть одна общая черта: дальше обещаний дело чаще всего не идет.

Одни и те же "мантры" повторяются из года в год, однако до реализации задуманного руки так и не доходят. Или доходят, но все ограничивается лишь первыми неделями нового года. Согласно социологическим исследованиям, в 80 процентах случаев новогодние обеты забываются уже к середине февраля. Не отступают от намеченной цели, по разным данным, лишь от восьми до 12 процентов граждан — каждый десятый.

Пенсионерка из Подмосковья Наталья М. вспоминает, как лет 10-15 подряд каждое 31 декабря под бой курантов давала себе клятву бросить курить. "Я курила 36 лет, в день по полторы пачки! Я даже боялась долго лететь на самолете — думала, что не смогу без сигарет", — говорит она. В мае прошлого года пенсионерка поехала отдыхать в Болгарию.

"Там сигареты очень дорогие, но я подготовилась — взяла с собой 15 пачек. В какой-то момент они у меня закончились и мелькнула мысль: "Может, это знак, пора хотя бы попробовать бросить курить?" Я, конечно, не верила, что у меня получится, но решила не затягиваться сперва час, затем день, потом попробовала переночевать без сигарет. Как ни странно, у меня не было никакой ломки и особых страданий! Теперь я не курю. Я поняла две истины. Нужно хотя бы сделать попытку, первый шаг к цели. И еще: если много и долго хотеть, начинают помогать высшие силы", — говорит она.

Есть и сжигать

Считается, что новогодние ритуалы способствуют исполнению желаний. Согласно народной традиции, нужно кратко изложить на листке то, что представляется особенно важным и ценным. Потом бумажку сжечь, а пепел бросить в бокал, наполненный шампанским, и залпом выпить под бой курантов. Другой вариант — развеять пепел в окно. Если разводить огонь нет возможности, можно просто скомкать и проглотить листок, запив его вином.

Еще есть ритуал по избавлению от накопившегося за год негатива. Любители фэншуя и эзотерики рекомендуют написать на листочках бумаги все, что делает человека несчастным, — болезни, нехватка финансов, отсутствие любви, конфликты с коллегами на работе и так далее. Записи следует засунуть в большой мешок, заполнив его старыми ненужными вещами — треснувшими тарелками, заношенной одеждой, сломанными расческами… Этот мешок надо отнести на помойку, глубоко вздохнуть и почувствовать облегчение: весь негатив в прошлом.

Существенная оговорка: волшебство действует, только если веришь в него. Впрочем, психологи отмечают, что даже слепое следование традициям благотворно, поскольку позволяет сильнее сконцентрироваться на желаемом.

Делать и формулировать

Однако главная работа по достижению целей начинается уже после боя курантов. Психолог Елена Виноградова говорит, что важно правильно формулировать свои желания. "Хочу, чтобы все вокруг меня радовали": это абстрактно и не зависит от самого человека, а значит, заведомо обречено на провал", — поясняет она. По ее словам, цель должна быть конкретной, достижимой и выверенной по времени. Например, желание похудеть к лету вряд ли сбудется. Более реалистично обязательство "заниматься два раза в неделю в спортзале, по полтора часа — по понедельникам и средам до работы".

Психолог подчеркивает, что целей не должно быть слишком много. Лучше сосредоточиться на одной-двух, не распыляясь на десятки разных задач. Также не стоит брать на себя прошлогодние невыполненные обязательства — это может вызвать чувство вины, стыда и раздражения на себя самого. Лучше загадать что-то новое и подумать о том, почему желаемое не было достигнуто в прошлом году.

Московский трейдер Геннадий К. в канун 2017-го поставил себе цель активно заниматься спортом. Еще до Нового года он приобрел абонемент в фитнес-клуб, однако сама мысль о посещении тренажерного зала пугала его. "Мне казалось, там все такие крутые. На что я рассчитываю? Я даже не знаю, как к тренажерам подступиться", — говорит он.

Но уже 2 января молодой человек первый раз пошел заниматься и сразу приобрел десять тренировок с инструктором, затем еще не раз продлевал совместные тренировки. "Я потратил деньги, пути назад уже не было. Много думал потом, что именно это помогло мне войти в спортивный режим. Я бы мог пообещать себе тренироваться самостоятельно, но наверняка быстро забросил бы это. А в клуб через несколько месяцев ходил уже как домой — там появилось много знакомых, спорт стал частью моей жизни", — вспоминает Геннадий.

Автор книги "В этом году я" советует фиксировать свои отговорки и оправдания. По ее словам, это поможет научиться справляться с ними заранее. Если опять возникнут отговорки, вы не собьетесь с пути и не потеряете импульс для дальнейшего движения к цели.

Гештальт-терапевт Екатерина Сабанская дает парадоксальный совет: вообще не ставить себе целей на весь год. Лучше разбивать их на части и двигаться поступательно. К примеру, не обещать себе выучить иностранный язык, а сконцентрироваться на том, чтобы посвятить новому языку пару часов в неделю в течение следующих трех месяцев. Кроме того, хорошо бы найти напарника для достижения цели. Он поможет вам лучше чувствовать свою ответственность и окажет поддержку в минуты отчаяния.

Образы будущего

Коуч, практикующий психотерапевт Сергей Странников советует не полагаться на свою память, а вести дневник. Прежде всего сформулировать на бумаге свою задачу, а затем составить расписание по ее выполнению. Кроме того, он рекомендует отличать новогодние "хотелки" от сокровенных желаний. "Если цель попадает под категорию "неплохо было бы", то с вероятностью, близкой к единице, она так и останется записью в блокноте. Это не ваша цель, смиритесь", — уверен он.

По его словам, истинные намерения мотивируют и воспринимаются в виде образов. "Человек закрывает глаза и видит себя достигнувшим желаемого, ощущает себя таковым. Вместо преград на пути он видит возможности: люди, время, промежуточные цели и результаты — все фрагменты, как мозаика, складываются в красивую картинку новой реальности. И в этой реальности самое важное не то, что человек получил, а то, кем он при этом стал внутри самого себя", — объясняет эксперт.

Все без исключения психологи считают, что нужно быть готовым к локальным неудачам: это не должно разочаровывать и расхолаживать. Эдисону понадобилось более шести тысяч опытов для изобретения лампы накаливания. Позже он сказал: "Каждая неудавшаяся попытка — еще один шаг вперед". Не всего и не всегда удается достичь сразу. Главное, не опускать руки после первого провала, уверены специалисты. А если что-то пойдет не так в новом году, всегда можно дождаться следующего 31 декабря.