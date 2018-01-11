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Общество

Комитет ГД поддержал проект о противодействии хищению с банковских счетов

21:1811.01.2018
(обновлено: 21:43 11.01.2018)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкБанкомат Сбербанка России. Архивное фотоБанкомат Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на противодействие хищению денежных средств с банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), который позволит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их. На заседание Думы документ планируется вынести 17 января.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ожидается, что реализация законопроекта, внесенного правительством, позволит снизить число несанкционированных операций, совершенных с использованием систем ДБО, а также предотвратить потери средств с банковских счетов юридических и физических лиц. Предлагаемый механизм позволит предотвратить, в частности, несанкционированное списание средств со счетов клиентов банков через интернет и мобильные устройства.

Блокировать любую карту

"Законопроект направлен на то, чтобы блокировать возможное проведение несанкционированной транзакции и защитить средства клиентов", — пояснил РИА Новости глава комитета Анатолий Аксаков.

"Блокироваться банком будет счет владельца любой карты, с которой, по мнению банка, снимаются деньги несанкционированно, дебетовой, кредитной — не имеет значения", — рассказал депутат, отвечая на вопрос, как кредитные организации будут работать в рамках рассматриваемого законопроекта.

 

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© Фото : предоставлено пресс-службой Сбербанка
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"В банке-получателе счет может быть заблокирован, если банк-отправитель выяснит, что деньги несанкционированно переведены, и даст сигнал банку-получателю. Банк потом должен будет выяснить, насколько законно эти деньги переведены", — уточнил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев при рассмотрении законопроекта правительством пояснял, что механизм создается для предотвращения операций, которые совершаются без согласия клиентов банков. Признаки незаконного перевода будут устанавливаться Банком России, а кредитные организации смогут эти признаки дополнять с учетом развивающейся практики. При первых же подозрениях банк сможет приостановить сделку, транзакцию, а потом связаться с клиентом, указывал глава кабмина.

Он обращал внимание на то, что в последние годы хищения денежных средств с банковских счетов "достаточно часто происходят", в частности усилились атаки на банковские счета клиентов, незаконно списываются средства через интернет, мобильную связь, различные платежные системы.

Механизм действия

Законопроект законодательно закрепляет право банка на приостановление на срок до двух рабочих дней перевода денежных средств и использования электронных средств платежей (электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, мобильные приложения) при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика. В случае выявления таких признаков банк будет обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента, который сможет подтвердить совершение операции либо заявить о ее незаконности.

 

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Документ также допускает возможность приостановки до пяти рабочих дней зачисления денежных средств на банковский счет получателя при получении от плательщика — юрлица уведомления о списании денежных средств без его согласия.

Комитет по финрынку при подготовке законопроекта ко второму чтению намерен дополнительно обсудить целесообразность предоставления банкам права самостоятельно устанавливать дополнительные признаки несанкционированного клиентом перевода денег. Также предполагается уточнить, какие документы должны приниматься банком в качестве подтверждающих обоснованность перевода денежных средств и в какой срок осуществляется их возврат.

"Возможно, можно и не давать такого права. В любом случае, надо исключить любые возможности для злоупотребления со стороны кредитных организаций", — отметил Аксаков, отвечая на вопрос о возможности предоставления банкам права устанавливать дополнительные признаки несанкционированного перевода денежных средств.

Замминистра финансов Алексей Моисеев согласился с замечаниями комитета. При этом он считает возможным при доработке законопроекта "более четко" прописать вопросы, касающиеся установления банками дополнительных признаков перевода средств без согласия клиента. "Может быть, какие-то критерии установить или сделать так, чтобы эти дополнительные требования были вывешены на сайте", — предположил замминистра.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Владимир Белогорский
А системы ДБО в России (да и в мире) работают очень хорошо, без сбоев, без отказов, без ошибок? Может надо напомнить депутатам про совсем недавние истории хотя бы с картами Сбербанка? Уверен, что многие будут часто "радоваться" неожиданной блокировкой их счетов и карт и операций со средствами на них, когда кто-то посчитает, что якобы осуществлённые ими операции являются несанкционированными. Кстати, доказать обратное будет очень и очень тяжело, а уж возместить связанные с этим потери средств будет просто нереально...
22:00
11.01.2018
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mixail.pryazhencev99
Так это уже во всем мире так , что русские только к этому додумались , ограничить разовый объем трансакции , и в этом случае требовать подтверждения трансакции.
21:27
11.01.2018
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