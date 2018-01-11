Специалисты нашли способ внедриться в чужие переписки в WhatsApp

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кодировщики из Германии обнаружили слабые места в популярном приложении WhatsApp, с помощью которых можно внедриться в групповые беседы, сообщается в отчете, представленном группой экспертов.
"Если я слышу, что группы и чаты для двух пользователей имеют сквозное шифрование, это значит, что беседы защищены от добавления новых членов. Если нет, смысла в шифровании совсем немного", — заявил один из авторов исследования Пауль Реслер, слова которого приводит сетевое издание Wired.
По данным Реслера, злоумышленник сможет кэшировать сообщения, а затем управлять их отправкой и получением. В группах, где есть несколько администраторов, взломанный сервер может сфабриковать сообщения и ввести управляющих в заблуждение.
Немецкие исследователи рассказали, что донесли имеющуюся у них информацию до сведения управляющих WhatsApp еще в июле. Сотрудники WhatsApp в ответ заявили, что исправили одну из проблем, однако сбой с приглашением новых пользователей они назвали "теоретическим".