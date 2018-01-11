Глава Минтранса назвал любимый вид транспорта

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава Минтранса России Максим Соколов назвал своим любимым видом транспорта велосипед, — по словам чиновника, летом и осенью он старается кататься почти каждый день.

"Велосипед", — сказал он на встрече с журналистами в четверг, отвечая на вопрос о любимом виде транспорта. "Стараюсь летом и осенью кататься практически каждый день", — добавил Соколов.

Он отметил, что ездить на работу в Минтранс на велосипеде не пробовал, т.к. живет за МКАДом. "Я просто базируюсь за МКАДом, поэтому в Москве я не передвигался, и на работу в Минтранс не приезжал на велосипеде", — сообщил глава Минтранса.

При этом он отметил, что многие его коллеги, в том числе заместители министра и директора департаментов, ездят на работу не велосипеде.

"Мы специально оборудовали во дворе Минтранса парковку для велосипедов. Коллеги с удовольствием этим пользуются", — рассказал министр.

Он добавил, что недавно катался на велосипеде в Екатеринбурге и в Казани.