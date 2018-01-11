РАН изучит учебник истории, описывающий события на Майдане как "революцию"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Учебник по истории для 10-го класса, одна из формулировок в котором показалась провокационной спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, направят на дополнительную экспертизу, следует из протокола заседания совета Минобрнауки России, опубликованном на сайте министерства в четверг.
"Направить <…> на дополнительную экспертизу учебник "История России", — говорится в тексте документа.
В протоколе уточняется, что организацией для проведения дополнительной экспертизы выбрана Российская академия наук (РАН), которая должна представить результаты в министерство до 27 января.