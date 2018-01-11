Учеников десяти смоленских школ научат приемам самбо

СМОЛЕНСК, 11 янв — РИА Новости. В десяти школах Смоленской области будут преподавать самбо, сообщает пресс-служба региональной администрации.

На сегодняшний день всероссийский проект "Самбо в школу" в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования уже реализуется в пяти школах Гагаринского и Смоленского районов, а также в областном центре. В нынешнем году уроки самбо дополнительно начнут преподавать еще в пяти образовательных учреждениях Дорогобужского, Рославльского и Сафоновского районов, а также города Смоленска. В настоящее время осуществляется закупка и установка специальных ковров, поиск и подготовка тренеров. Тренировки проводят сертифицированные специалисты. К занятиям единоборствами дети допускаются только при отсутствии противопоказаний, что должно быть подтверждено медицинской справкой.

"Основная цель внедрения этого вида единоборств — не научить детей драться, а показать приемы самозащиты, помочь ориентироваться в экстремальных ситуациях, развить душевную силу и уверенность", — привели слова организаторов в пресс-службе, отметив, что инициатором реализации этого проекта в регионе выступил губернатор области Алексей Островский.

В пресс-службе напомнили, что идея создания проекта "Самбо в школах" возникла в 2010 году, а спустя три года по поручению президента России получила господдержку.

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