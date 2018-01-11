"Максимально открытый Путин": журналист Кондрашов снял фильм про президента

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина, политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов сообщил РИА Новости, что недавно снял новый документальный фильм про главу российского государства, по словам автора, зрителей ждет "максимально открытый Путин". Также в фильме будут показаны экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

"Это документальный фильм. Снято несколько интервью в совершенно разных обстановках и обстоятельствах, по-моему, порядка шести интервью. Фильм такой, что мы открываем личность Путина настолько, насколько он сам может быть открытым. Но это максимально открытый Путин за все время", — сказал РИА Новости Кондрашов.

Он затруднился назвать дату премьеры фильма, отметив, что сейчас тот "находится в монтаже". По словам Кондрашова, кроме Путина в фильме примут участие его близкие друзья и коллеги, классная руководительница и сослуживцы, а также Шрёдер и Берлускони.

Кондрашов является автором нескольких документальных фильмов, в том числе "Крым. Путь на Родину" о событиях весны 2014 года и "Валаам", премьера которого состоится в эфире телеканала "Россия 1" 14 января: в этом фильме также принял участие президент РФ Владимир Путин.