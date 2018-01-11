В ОНК прокомментировали увольнение замначальника Матросской Тишины

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ФСИН России фактически выполнила свое обещание правозащитникам, уволив замначальника столичного СИЗО "Матросская тишина" в связи со скандалом из-за VIP-камер для "особо важных" арестантов, заявила РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Ранее замначальника СИЗО "Матросская тишина" был уволен, еще три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам проверки. Кадровые решения последовали после разразившегося в декабре скандала, когда правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры для "особо важных" арестантов. ФСИН после этого начал "комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых".

"ФСИН России выполнил свое обещание, которое дал правозащитникам и наказал виновных в появлении "веб-камер" в Матросской Тишине. Сами эти оперативники пытались уйти по собственному желанию, тем самым уйти от ответственности, но им не позволили. К тому же не исключено, что их ждет привлечение к уголовной ответственности, поэтому можно сказать, что из истории Матросской Тишины сделали пример для СИЗО всей страны", — отметила Меркачева.

По словам правозащитницы, такое показательное наказание позволит уменьшить количество случаев, когда администрация учреждения выделяет из массы осужденных тех или иных привилегированных субъектов.