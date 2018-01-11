В ОНК прокомментировали увольнение замначальника Матросской Тишины

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. ФСИН России фактически выполнила свое обещание правозащитникам, уволив замначальника столичного СИЗО "Матросская тишина" в связи со скандалом из-за VIP-камер для "особо важных" арестантов, заявила РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
"ФСИН России выполнил свое обещание, которое дал правозащитникам и наказал виновных в появлении "веб-камер" в Матросской Тишине. Сами эти оперативники пытались уйти по собственному желанию, тем самым уйти от ответственности, но им не позволили. К тому же не исключено, что их ждет привлечение к уголовной ответственности, поэтому можно сказать, что из истории Матросской Тишины сделали пример для СИЗО всей страны", — отметила Меркачева.
По словам правозащитницы, такое показательное наказание позволит уменьшить количество случаев, когда администрация учреждения выделяет из массы осужденных тех или иных привилегированных субъектов.