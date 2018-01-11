Онищенко призвал сократить новогодние каникулы в России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В России следует сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности, заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире телеканала "Россия-1".

Так он ответил на просьбу прокомментировать рост смертности во время новогодних праздников: по данным за 2016 год, в каникулы этот показатель был на 12,4% выше, чем в другие месяцы.

По мнению Онищенко, рабочая неделя должна начинаться со 2 января.

"Действительно, январь для нас — это тот месяц, когда идет еще дополнительная, к сожалению, смертность населения, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними праздниками. Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу", — заявил депутат.

Он добавил, что в большинстве своем трагедии, происходящие в Новый год, связаны с обострением заболеваний, обусловленных употреблением алкоголя. Кроме того, травмы могут быть получены вследствие ДТП, а также неправильного использования петард и фейерверков.

Ранее Онищенко неоднократно призывал сократить новогодние праздники до одного дня и называл каникулы "декадой ужасов".