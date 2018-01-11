Мэрия согласовала марш на 19 января в центре Москвы

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Столичные власти согласовали проведение марша в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой 19 января на Тверском бульваре, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Марш согласован. Количество участников — до 500 человек", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, согласован ли марш на Тверском бульваре.

Ранее лидер общероссийского общественного движения "За права человека" Лев Пономарев сообщил журналистам, что мэрия Москвы согласовала намеченное на 19 января шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были убиты 19 января 2009 года в центре столицы.