В Госдуме готовится закон о профилактике домашнего насилия

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Законопроект об основах профилактики домашнего насилия готовится в России, внести его в Госдуму планируется в течение одного-двух месяцев, сообщила один из авторов проекта, заместитель председателя комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Как пояснила журналистам депутат, по просьбе спикера Госдумы Вячеслава Володина она обсудила проект с заместителем председателя ГД Ириной Яровой, после чего к разработке документа были привлечены эксперты из Конституционного суда.
По словам Пушкиной, в проекте закона идет речь о так называемом охранном ордере — документе, который выдается судом и определенным образом ограничивает поведение обвиняемого в жестоком обращении.
Парламентарий назвала такую меру превентивной и предупредительной, добавив, что статистику Следственного комитета и МВД РФ по домашнему насилию в стране можно считать неудовлетворительной.