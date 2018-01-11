В Госдуме готовится закон о профилактике домашнего насилия

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Законопроект об основах профилактики домашнего насилия готовится в России, внести его в Госдуму планируется в течение одного-двух месяцев, сообщила один из авторов проекта, заместитель председателя комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

"У нас подготовлен закон, и его надо бы вносить — профилактика домашнего насилия, поэтому мы можем уже это инициировать", — сказала Пушкина на заседании комитета в четверг.

Как пояснила журналистам депутат, по просьбе спикера Госдумы Вячеслава Володина она обсудила проект с заместителем председателя ГД Ириной Яровой, после чего к разработке документа были привлечены эксперты из Конституционного суда.

По словам Пушкиной, в проекте закона идет речь о так называемом охранном ордере — документе, который выдается судом и определенным образом ограничивает поведение обвиняемого в жестоком обращении.

"Выписывается ордер: и не ты, которую били, уходишь из дома, бежишь в кризисный центр, а тот человек, который причинил тебе зло, — он уходит… Он уходит и не имеет права подходить до суда. Дальше идет суд", — заявила Пушкина.

Парламентарий назвала такую меру превентивной и предупредительной, добавив, что статистику Следственного комитета и МВД РФ по домашнему насилию в стране можно считать неудовлетворительной.