МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Двадцать шесть человек стали миллионерами в новогодние праздники, купив лотерейные билеты в отделениях "Почты России", годом ранее таких счастливчиков было всего семь, сообщает в четверг пресс-служба предприятия.

"По данным статистики государственных лотерей в результате розыгрыша новогодних тиражей 1 января 2018 года лотерейными миллионерами (обладателями выигрыша в категории от 1 миллиона рублей) стали 26 человек, купившие билеты в отделениях "Почты России". Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали семь человек", — говорится в сообщении.

Клиенты приобрели счастливые билеты в отделениях "Почты России" в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском, Пермском, Забайкальском краях, в Республиках Саха (Якутия), Тыва и Башкортостан, а также в Архангельской, Ивановской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Тульской, Калужской, Липецкой областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Восемь клиентов "Почты России" стали обладателями призов в размере 800 тысяч рублей, обладателями выигрышей от 20 до 280 тысяч рублей стали 75 клиентов "Почты России", отмечает пресс-служба предприятия.

"Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам 2017-2018 года, приобретенным в отделениях "Почты России", составила более 782 миллионов рублей, что в 2,9 раза больше, чем по новогодним билетам 2016-2017 года (270 миллионов рублей)", — подытожили в пресс-службе.