Никиту Белых планируют госпитализировать в ближайшее время, заявили в ОНК

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых вновь готовят к госпитализации в больнице "Матросская тишина", а тюремные медики просят перенести ближайшие судебные слушания, пока подсудимый не долечится, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

"Белых передвигается по камере с палочкой, старясь не наступать на больную ногу. Выглядит он неважно, хотя, как сам говорит, все познается в сравнении. 27 декабря в Пресненском суде экс-губернатору стало плохо. Ему оказали экстренную помощь, но не стали госпитализировать. А 29 декабря прямо в СИЗО нагрянула медкомиссия из центрального аппарата ФСИН, после чего было принято решение о необходимости курса терапии. По заверению руководства ФСИН России, госпитализация не за горами — произойдет, вероятно, до конца этой недели", — рассказала правозащитница.

По ее словам, экс-губернатора еще не госпитализировали из-за судебных процессов.

"Конвоировать заключенного на суды из больницы теоретически можно точно так же, как из обычного СИЗО. Однако медики против такого подхода. ФСИН обратилась к судье, которая рассматривает дело Белых, чтобы узнать ее мнение по поводу возможного переноса судебных заседаний. Предполагается, что курс лечения продлится 2–2,5 недели. За это время в стационаре больницы "Матросской Тишины" проведут его полное обследование, коррекцию уровня сахара в крови и общеукрепляющую терапию", — добавила Меркачева.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.