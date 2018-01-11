Трудовая порука. Кто может недосчитаться пенсии

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Россиянам начали отказывать в пенсии. Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что не все могут рассчитывать на пенсию по старости. Это касается тех, кто слишком мало работал и набрал недостаточно баллов. Разумеется, по закону им все равно достанется социальная пенсия, и разные доплаты дотянут ее до прожиточного минимума. Однако итоговая сумма получится значительно меньше. Что такое страховая пенсия, как насчитываются баллы и что делать пенсионерам, оставшимся не у дел, — в материале РИА Новости.

Необходимые условия

Страховая пенсия начисляется при выполнении трех обязательных условий:

достижение пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин),

наличие минимального трудового стажа,

нужный показатель пенсионного коэффициента — требуемое число баллов.

Если стажа или баллов не хватает, Пенсионный фонд России (ПФР) имеет право отказать в страховой пенсии по старости.

Что такое баллы

Количество баллов зависит от того, сколько работодатель начислил и уплатил страховых взносов.

Каждый год трудового стажа приносит свои баллы. Максимально можно заработать в 2018-м — 8,7, а с 2021-го этот показатель вырастет до десяти.

Пенсионеры больше других зависят от инфляции и изменений цен на товары. Систему баллов ввели специально для равномерной индексации пенсий. ПФР пересчитывает все отчисления в баллы, а правительство страны ежегодно устанавливает их стоимость — с учетом инфляции. Так, в 2018 году цена одного балла — 81 рубль 49 копеек.

Как считают стаж

В 2015 году, когда провели реформу, для страховой пенсии требовалось не менее 6 лет трудового стажа. С тех пор стаж ежегодно увеличивался. Сейчас нужно минимум 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. А к 2024-му для пенсии по старости понадобится 15 лет страхового стажа и 30 баллов.

Пенсия начисляется так: общее количество пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла по состоянию на дату назначения пенсии. К этому прибавляется фиксированная выплата.

Пенсионный фонд подсчитал: в 2018 году, если гражданин выполнит все условия, средний размер страховой пенсии, включая фиксированную выплату, составит около 14 тысяч рублей.

Когда не хватает стажа или баллов, назначают социальную пенсию. Ее размер меньше — всего около 9 тысяч рублей. И начисляется она на пять лет позже, чем страховая (женщинам — с 60 лет, мужчинам — с 65-ти). Если пенсия окажется ниже прожиточного минимума (такое бывает в некоторых регионах страны), ее увеличат при помощи надбавок.

Почему не доплатили

В ПФР заявили: в России больше нет пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума. Однако в социальных сетях пожилые люди сетуют, что их пенсия все же ниже, невзирая на реформы и расчеты.

Трудовой стаж пенсионерки Нины Долшугиной, по ее словам, — 28 лет. Она вышла на пенсию в 2017 году и получила "минималку" — 7612 рублей. "Полгода в себя приходила. Доплачивают до прожиточного минимума — выходит 8540 рублей", — утверждает она.

Разбираясь в ситуации, Долгушина выяснила, что ей начислили пенсию как "молодым" — то есть тем, кто родился после 1967 года. У них есть выбор: формировать только страховую пенсию или и страховую, и накопительную. А тем, кто родился в 1966 году и раньше, выплачивают лишь страховую.

Есть и другие причины недобора баллов теми, кто честно работал. Злую шутку могут сыграть печати старого образца в трудовых книжках. Еще один момент — работа на предприятиях, которые давно разорились. В таком случае все платежные документы и выписки, скорее всего, утеряны.

Подтверждать стаж придется и тем, кто жил в других странах, входивших в СССР.

Алла Ганиева рассказывает, что стаж у нее с 1982-го, на пенсию она вышла в 2017-м. Однако ей насчитали только 5 тысяч. "Я работала в Воркуте, а архивы то ли в Сосногорске, то ли в Сыктывкаре, в общем, темный лес. Говорю теперь своим детям: "Берите справки с места работы, заверенные хорошей печатью: пенсия не за горами потом ищи-свищи", — предупреждает она.

Деньги из конверта

Без страховой пенсии могут остаться домохозяйки. А также те, кто работает на фрилансе: их работодатель не перечисляет взносы в Пенсионный фонд, соответственно, нет ни баллов, ни стажа. Фрилансеры часто получают зарплату "в конверте", без записи в трудовой. А чем больше "белая" зарплата, тем выше пенсионный балл.

Служба в армии, учеба в университете, отпуск по уходу за ребенком входят в общий стаж.

Впрочем, и человек пенсионного возраста может продолжать работать, не обращаясь за страховой пенсией — она все равно продолжит увеличиваться.

Что говорит ПФР

По информации пресс-службы Пенсионного фонда России, ежегодно назначается почти 2 миллиона страховых пенсий. В 2016 году такую пенсию начали получать чуть больше 1,8 миллиона человек. Сведений за 2017-й пока нет.

Доля отказов в страховой пенсии невелика — всего 1,2 процента, из них из-за недостатка баллов — 0,4 процента. По данным ПФР, речь идет лишь о 8,3 тысячи человек на всю Россию.

Специалисты фонда обращают внимание: нужно трудоустраиваться только туда, где официальное оформление, "белая" зарплата и где работодатель делает отчисления в ПФР. Иначе риск остаться без страховой пенсии вполне реален.

"Средний стаж граждан, которые обращаются за назначением страховой пенсии, — 35 лет. Даже при минимальной зарплате за этот срок можно заработать достаточно баллов", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе.

Если гражданину отказали в страховой пенсии и он считает это несправедливым, можно попробовать обратиться в суд. Но в этом есть смысл только, если имеются железные доказательства того, что отказ был неправомерным. К примеру, если при расчете были допущены ошибки.