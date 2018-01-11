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Общество

Трудовая порука. Кто может недосчитаться пенсии

08:0011.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкШахтеры после рабочей сменыШахтеры после рабочей смены
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. Россиянам начали отказывать в пенсии. Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что не все могут рассчитывать на пенсию по старости. Это касается тех, кто слишком мало работал и набрал недостаточно баллов. Разумеется, по закону им все равно достанется социальная пенсия, и разные доплаты дотянут ее до прожиточного минимума. Однако итоговая сумма получится значительно меньше. Что такое страховая пенсия, как насчитываются баллы и что делать пенсионерам, оставшимся не у дел, — в материале РИА Новости.

Пенсия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Необходимые условия

Страховая пенсия начисляется при выполнении трех обязательных условий:

  • достижение пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин),
  • наличие минимального трудового стажа,
  • нужный показатель пенсионного коэффициента — требуемое число баллов.

Если стажа или баллов не хватает, Пенсионный фонд России (ПФР) имеет право отказать в страховой пенсии по старости.

Что такое баллы

Количество баллов зависит от того, сколько работодатель начислил и уплатил страховых взносов.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев
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Каждый год трудового стажа приносит свои баллы. Максимально можно заработать в 2018-м — 8,7, а с 2021-го этот показатель вырастет до десяти.

Пенсионеры больше других зависят от инфляции и изменений цен на товары. Систему баллов ввели специально для равномерной индексации пенсий. ПФР пересчитывает все отчисления в баллы, а правительство страны ежегодно устанавливает их стоимость — с учетом инфляции. Так, в 2018 году цена одного балла — 81 рубль 49 копеек.

Как считают стаж

В 2015 году, когда провели реформу, для страховой пенсии требовалось не менее 6 лет трудового стажа. С тех пор стаж ежегодно увеличивался. Сейчас нужно минимум 9 лет стажа и 13,8 пенсионных баллов. А к 2024-му для пенсии по старости понадобится 15 лет страхового стажа и 30 баллов.

Пенсия начисляется так: общее количество пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла по состоянию на дату назначения пенсии. К этому прибавляется фиксированная выплата.

Пенсионный фонд подсчитал: в 2018 году, если гражданин выполнит все условия, средний размер страховой пенсии, включая фиксированную выплату, составит около 14 тысяч рублей.

Стойка с буклетами в отделении Пенсионного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Когда не хватает стажа или баллов, назначают социальную пенсию. Ее размер меньше — всего около 9 тысяч рублей. И начисляется она на пять лет позже, чем страховая (женщинам — с 60 лет, мужчинам — с 65-ти). Если пенсия окажется ниже прожиточного минимума (такое бывает в некоторых регионах страны), ее увеличат при помощи надбавок.

Почему не доплатили

В ПФР заявили: в России больше нет пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума. Однако в социальных сетях пожилые люди сетуют, что их пенсия все же ниже, невзирая на реформы и расчеты.

Трудовой стаж пенсионерки Нины Долшугиной, по ее словам, — 28 лет. Она вышла на пенсию в 2017 году и получила "минималку" — 7612 рублей. "Полгода в себя приходила. Доплачивают до прожиточного минимума — выходит 8540 рублей", — утверждает она.

Разбираясь в ситуации, Долгушина выяснила, что ей начислили пенсию как "молодым" — то есть тем, кто родился после 1967 года. У них есть выбор: формировать только страховую пенсию или и страховую, и накопительную. А тем, кто родился в 1966 году и раньше, выплачивают лишь страховую.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев
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Есть и другие причины недобора баллов теми, кто честно работал. Злую шутку могут сыграть печати старого образца в трудовых книжках. Еще один момент — работа на предприятиях, которые давно разорились. В таком случае все платежные документы и выписки, скорее всего, утеряны.
Подтверждать стаж придется и тем, кто жил в других странах, входивших в СССР.

Алла Ганиева рассказывает, что стаж у нее с 1982-го, на пенсию она вышла в 2017-м. Однако ей насчитали только 5 тысяч. "Я работала в Воркуте, а архивы то ли в Сосногорске, то ли в Сыктывкаре, в общем, темный лес. Говорю теперь своим детям: "Берите справки с места работы, заверенные хорошей печатью: пенсия не за горами потом ищи-свищи", — предупреждает она.

Деньги из конверта

Без страховой пенсии могут остаться домохозяйки. А также те, кто работает на фрилансе: их работодатель не перечисляет взносы в Пенсионный фонд, соответственно, нет ни баллов, ни стажа. Фрилансеры часто получают зарплату "в конверте", без записи в трудовой. А чем больше "белая" зарплата, тем выше пенсионный балл.

Житель дома-интерната для престарелых. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Служба в армии, учеба в университете, отпуск по уходу за ребенком входят в общий стаж.

Впрочем, и человек пенсионного возраста может продолжать работать, не обращаясь за страховой пенсией — она все равно продолжит увеличиваться.

Что говорит ПФР

По информации пресс-службы Пенсионного фонда России, ежегодно назначается почти 2 миллиона страховых пенсий. В 2016 году такую пенсию начали получать чуть больше 1,8 миллиона человек. Сведений за 2017-й пока нет.

Доля отказов в страховой пенсии невелика — всего 1,2 процента, из них из-за недостатка баллов — 0,4 процента. По данным ПФР, речь идет лишь о 8,3 тысячи человек на всю Россию.

Специалисты фонда обращают внимание: нужно трудоустраиваться только туда, где официальное оформление, "белая" зарплата и где работодатель делает отчисления в ПФР. Иначе риск остаться без страховой пенсии вполне реален.

"Средний стаж граждан, которые обращаются за назначением страховой пенсии, — 35 лет. Даже при минимальной зарплате за этот срок можно заработать достаточно баллов", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе.

Если гражданину отказали в страховой пенсии и он считает это несправедливым, можно попробовать обратиться в суд. Но в этом есть смысл только, если имеются железные доказательства того, что отказ был неправомерным. К примеру, если при расчете были допущены ошибки.

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Общество
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sfinxp
А это случайно не потому, что у чиновников пенсия по 400тысяч?!
08:35
11.01.2018
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natasha.alimova
Поэтому сегодня за бюджетный бюрократизм и несовершенство законодательной базы в прошлые годы-расплачиваться будут будущие пенсионеры.А надо бы привлекать к ответственности и бывшее правительство и депутатов, как и сегодня ,которые не занимаются серьезным законотворчеством .
08:11
11.01.2018
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