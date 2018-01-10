В Нижегородской области спасли черепаху, попавшую в коммунальные отходы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Балахнинском районе Нижегородской области спасли красноухую черепаху, попавшую на линию сортировки отходов, сообщает предприятие "Управление отходами-НН".
В компании добавили, что нашелся сотрудник, который решил взять черепаху к себе домой. Сейчас рептилия живет у него.
Красноухая черепаха (Trachemys scripta) — самая распространенная среди любителей домашних черепах. При благоприятных условиях в домашней обстановке красноухая черепаха живет долго, но требует тщательного ухода.