В Нижегородской области спасли черепаху, попавшую в коммунальные отходы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Балахнинском районе Нижегородской области спасли красноухую черепаху, попавшую на линию сортировки отходов, сообщает предприятие "Управление отходами-НН".

"Красноухую черепаху спасли сотрудники линии сортировки отходов Балахнинского мусоросортировочного комплекса. Как животное попало в коммунальные отходы, случайно или по чьему-то злому умыслу, неизвестно, однако черепахе повезло, что ее заметили сотрудники полигона. Рептилию отогрели и накормили", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что нашелся сотрудник, который решил взять черепаху к себе домой. Сейчас рептилия живет у него.

Красноухая черепаха (Trachemys scripta) — самая распространенная среди любителей домашних черепах. При благоприятных условиях в домашней обстановке красноухая черепаха живет долго, но требует тщательного ухода.