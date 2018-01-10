В Ростове-на-Дону начали продавать воздух

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Бутылки с воздухом появились в продаже в ларьке с шаурмой в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, сообщается на одной из страниц в социальной сети, посвященной новостям города.

"Теперь в Ростове можно купить воздух! Киоск Шаурмы рядом с Талером", — говорится в посте.

Там же размещена фотография бутылки с этикеткой "Воздух". Стоимость бутылки, согласно информации одного из пользователей, составляет 50 рублей. Комментарии к посту разделились на шуточные и негативные.

Представитель ГУМВД России по Ростовской области в свою очередь сообщил РИА Новости, что в действиях предпринимателей состава преступления нет. "Кроме того, заявлений по данному факту в полицию не поступало", — сказал он.

Расфасованный по бутылкам чистейший воздух продают ростовские бизнесмены



https://t.co/44Kx8Khc2u pic.twitter.com/e5jkAsYje0 — Денис Калиничев (@PrivetRostov) 10 января 2018 г.

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