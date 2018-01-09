Эксперт раскритиковал сокращение штата ГИБДД

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сокращение штата ГИБДД на 10 тысяч сотрудников с начала года — это фактически экономия на безопасности российских автолюбителей, к тому же совершенно ничем осмысленным не мотивировано, заявил РИА Новости автоэксперт и преподаватель автошколы Дмитрий Попов.

Ранее сообщалось, что штат ГИБДД России с нового года сокращен на десять тысяч сотрудников. По словам пресс-службы МВД, сокращаются должности сотрудников полиции подразделений ГИБДД и ДПС.

"На данный момент мы в такой ситуации, когда временами инспектора ГИБДД днем с огнем не сыщешь. Как в такой ситуации можно сокращать их количество, непонятно. Видимо, чтобы их на дорогах совсем не было. При этом надо же понимать, что средства видеофиксации вряд ли смогут выполнить ту работу, которую делают автоинспекторы на дорогах", — рассказал эксперт.

По его словам, ведомство, сокращая количество сотрудников, фактически подрывает дорожную безопасность, поскольку в ряде регионов их не хватает, а смысла в уменьшении количества автоинспекторов на дорогах нет никакого.

"Зачастую именно автоинспектор в отличие от средств фотовидеофиксации может правильно оценить ту или иную дорожную ситуацию с точки зрения законодательства. И лучше бы обучать инспекторов бороться с коррупционной составляющей, повышая их материальную заинтересованность в честной службе. Им не стоит забывать, что наличие людей в форме все же дисциплинирует водителей, заставляет их соблюдать правила. Чем меньше автоинспекторов, тем меньше дисциплина", — добавил эксперт.