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Общество

Эксперт раскритиковал сокращение штата ГИБДД

19:2309.01.2018
(обновлено: 20:01 09.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фотоСотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Сокращение штата ГИБДД на 10 тысяч сотрудников с начала года — это фактически экономия на безопасности российских автолюбителей, к тому же совершенно ничем осмысленным не мотивировано, заявил РИА Новости автоэксперт и преподаватель автошколы Дмитрий Попов.

Сотрудники ГИБДД проверяют документы у водителя в рамках рейда скрытых патрулей ДПС в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нет предела для беспредела: на какой срок могут лишить водительских прав
Ранее сообщалось, что штат ГИБДД России с нового года сокращен на десять тысяч сотрудников. По словам пресс-службы МВД, сокращаются должности сотрудников полиции подразделений ГИБДД и ДПС.

"На данный момент мы в такой ситуации, когда временами инспектора ГИБДД днем с огнем не сыщешь. Как в такой ситуации можно сокращать их количество, непонятно. Видимо, чтобы их на дорогах совсем не было. При этом надо же понимать, что средства видеофиксации вряд ли смогут выполнить ту работу, которую делают автоинспекторы на дорогах", — рассказал эксперт.

Сотрудник ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Штат ГАИ сократили на десять тысяч человек
По его словам, ведомство, сокращая количество сотрудников, фактически подрывает дорожную безопасность, поскольку в ряде регионов их не хватает, а смысла в уменьшении количества автоинспекторов на дорогах нет никакого.

"Зачастую именно автоинспектор в отличие от средств фотовидеофиксации может правильно оценить ту или иную дорожную ситуацию с точки зрения законодательства. И лучше бы обучать инспекторов бороться с коррупционной составляющей, повышая их материальную заинтересованность в честной службе. Им не стоит забывать, что наличие людей в форме все же дисциплинирует водителей, заставляет их соблюдать правила. Чем меньше автоинспекторов, тем меньше дисциплина", — добавил эксперт.

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Общество
Комментарии
24 пользователя оставили 31 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
семен чехов
Не понятно что творится в стране? Сокращение врачей повлекло к тому,что теперь в небольших городах не найдешь врача-специалиста! Огромные очереди в поликлиниках с 6 утра! Работника ГИБДД теперь не видно на улицах городов,если только в праздники их собирают! А теперь еще и сокращают штат! Не трудно догадаться,что увеличивается число чиновников-бездельников заседающих в администрациях и правительстве!
19:35
09.01.2018
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vam185
Это "спасибо" от Мары Б. и остальных мажоров. Ну и правильно, пусть ребята катаются...
19:45
09.01.2018
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