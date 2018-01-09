В Крыму бабушке вернули отобранного органами опеки внука

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Органы опеки Крыма вернули ранее отобранного органами опеки внука бабушке из города Саки, которая оформила временное опекунство над ним, сказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в республике Крым Ирина Клюева.

Ранее в приемную сенатора Елены Мизулиной обратились представители крымского отделения общественной организации "Мы — дети Родины" с просьбой вмешаться в ситуацию. По данным сенатора, ребенка забрали у бабушки 14 сентября из-за того, что его мать находится со вторым ребенком на заработках в Москве, хотя регулярно присылает деньги домой. По словам представителей общественной организации, оказывающей помощь семье, юридически изъятие ребенка оформлено не было, угрозы для жизни и здоровья мальчика в семье не существовало.

Прокуратура в Крыму не нашла нарушений в действиях органов опеки, забравших в сентябре мальчика у его бабушки, сообщила во вторник Мизулина, направившая ранее запрос в Генпрокуратуру.

"Двадцать девятого декабря бабушка оформила разрешение на временную опеку. Ребенок уже у бабушки", — сказала Клюева.

Разрешение было выдано в связи с тем, что маму ограничили в родительских правах по ее добровольному согласию, сказала Клюева. "По сути, мама отказалась от ребенка", — сказала омбудсмен. "Тем не менее, я вижу решение этой проблемы в том, что мама одумается и займется воспитанием собственного ребенка", — добавила Клюева.

Мальчик будет жить с бабушкой, если она в качестве опекуна создаст все условия для нормального проживания, и ребенок будет ходить в школу, отметила уполномоченный по правам детей. До этого мальчик длительное время не ходил в школу, не выходил из комнаты на улицу и не общался со сверстниками, отметила собеседница агентства. Ребенок вел образ малоподвижный образ жизни, который привел к ожирению и другим заболеваниям. Органы опеки осенью постановили направить его в Центр реабилитации в Феодосии.

Клюева сообщила, что мальчик с рождения проживает с бабушкой в городе Саки, а его мама создала в Москве новую семью. Она предпринимала попытку перевезти сына к себе, но через несколько месяцев вернула ребенка в Крым бабушке, сообщила Клюева. В связи со сложившимися обстоятельствами, мать была ограничена в родительских правах органами опеки города Саки при ее письменном согласии, отметила уполномоченная по правам ребенка в республике.

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