В Госдуме готовят проект о льготной аренде для книжных магазинов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре готовит законопроект о предоставлении книжным магазинам права льготной аренды госплощадей по решению муниципалитетов, о чем сообщила зампредседателя комитета Ольга Казакова на пресс-конференции "Чем займутся депутаты в весеннюю сессию" во вторник.

"Очень важным является законопроект, над которым мы сейчас работаем, по предоставлению льгот для книжных магазинов. Это популяризация наших книг. Предоставление аренды книжным магазинам, чтобы могли муниципалитеты самостоятельно принимать эти решения", — заявила Казакова.

Ранее на пресс-конференции она сообщила о подготовке законопроекта о предоставлении начинающим российским кинорежиссерам прокатных удостоверений, второе чтение которого состоится в ближайшее время в весеннюю сессию.