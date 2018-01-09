В Госдуме готовят проект о льготной аренде для книжных магазинов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по культуре готовит законопроект о предоставлении книжным магазинам права льготной аренды госплощадей по решению муниципалитетов, о чем сообщила зампредседателя комитета Ольга Казакова на пресс-конференции "Чем займутся депутаты в весеннюю сессию" во вторник.
Ранее на пресс-конференции она сообщила о подготовке законопроекта о предоставлении начинающим российским кинорежиссерам прокатных удостоверений, второе чтение которого состоится в ближайшее время в весеннюю сессию.