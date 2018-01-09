Штат ГАИ сократили на десять тысяч человек

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Штат ГИБДД сократили на десять тысяч человек с 1 января 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД.

Министерство тем самым выполнило указ президента от 31 декабря 2017 года.

По словам собеседника агентства, сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД и ДПС. Однако это не имеет отношения к тем, чья работа связана с "регистрационными действиями", проведением экзаменов и выдачей водительских удостоверений.

В МВД подчеркивают, что эти "организационно-штатные мероприятия" в первую очередь коснутся "неукомплектованных должностей".

Сокращенных сотрудников ГАИ по желанию могут перевести на вакантные места в другие подразделения МВД.

Владимир Путин с 1 января уменьшил предельную штатную численность сотрудников министерства внутренних дел на 10 тысяч человек, до 894 871.

В ноябре первый замглавы МВД Александр Горовой сообщил, что личный состав Госавтоинспекции за пять лет сократили на 22 процента, или 31 тысячу человек. При этом количество машин в стране, наоборот, выросло на 23 процента, до 56,6 миллиона единиц.