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Общество

В России вырастут субсидии для переехавших в другие регионы работников

16:0809.01.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКупюры. Архивное фотоКупюры. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Минтруд планирует увеличить до миллиона рублей субсидию из госбюджета, которую получает работодатель на работника, переехавшего в другой регион по программе повышения мобильности трудовых ресурсов, рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью "Российской газете".

Вид на Русский мост из бухты Аякс во Владивостоке. 4 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В программе мобильности трудовых ресурсов лидирует Дальний Восток
В настоящее время работодателям предоставляется 225 тысяч рублей на одного привлеченного из другого региона работника. Средства могут быть направлены на переезд, обустройство на новом месте, оплату жилья и другие аналогичные меры.

"Мы подготовили поправки в закон о трудовой мобильности населения… Планируем возможность увеличения субсидии из госбюджета для работодателей до одного миллиона рублей за одного переехавшего работника. За счет этих денег работодатель сможет взять на себя решение многих проблем работника — от места в детсаду для ребенка до ипотеки на новом месте", — заявил Топилин.

Как сообщили РИА Новости в Минтруде, при подготовке законопроекта, совершенствующего механизм реализации региональных программ, ведомство учитывало предложения субъектов РФ, основанные на правоприменительной практике. В Минтруде сообщили, что также предусматриваются дополнительные преференции для отдельных работодателей – юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Дальневосточного федерального округа, в части предоставления права привлекать работников в рамках региональных программ из субъектов РФ, включенных в перечень субъектов, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным.

Рабочий в цехе сборки вертолетов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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По данным Минтруда, в рамках региональных программ в 2015 году было привлечено 148 человек; в 2016 году – 464 человека, данные за 2017 год еще анализируются.

В настоящее время перечень субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, включает 16 регионов – это Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Вологодская, Калужская, Липецкая, Магаданская, Новосибирская, Сахалинская, Тамбовская и Ульяновская области, Чукотский автономный округ. Больше всего регионов из Дальневосточного федерального округа – 7 из 9 регионов ДФО, за исключением Якутии и Еврейской автономной области.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект об упрощении условий участия работодателей и граждан в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Предлагается не учитывать реализацию инвестиционных проектов при разработке региональных программ и предоставить регионам право устанавливать порядок и критерии отбора работодателей для включения в региональную программу и исключения из нее. Проект также предлагает наделить регионы, имеющие приоритетное право на привлечение трудовых ресурсов, правом менять в региональных программах перечень работодателей или профессий, на которые предполагается привлекать работников.

Программа по стимулированию работодателей к привлечению специалистов из других субъектов РФ для повышения трудовой мобильности стартовала в конце 2015 года.

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