Комитет Госдумы предложил приравнять электронные сигареты к обычным

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает депутатам обсудить здоровый образ жизни в РФ в весеннюю сессию, в частности — приравнять электронные сигареты к обычным, сообщил член комитета Николай Герасименко во вторник на пресс-конференции "Чем займутся депутаты в весеннюю сессию".

"У нас наступает период демографического спада, и особенно волнует высокая смертность среди трудоспособного возраста, в котором больше всего как раз потребляют алкоголь, курят, избыточный вес имеют. У нас тут целая серия (законопроектов)… Это касается ограничения и приравнивания сигарет электронных к обычным сигаретам", — заявил Герасименко.

Эти законопроекты будут также предусматривать ограничения на рекламу сладких газированных напитков, жирных полуфабрикатов и так далее, а также вводить акцизы на их распространение, уточнил депутат.

От лица комитета он отметил необходимость ввести диспансеризацию для работающего населения и важность пропаганды здорового образа жизни в РФ.