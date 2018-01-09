В ГД внесли проект об ответственности за онлайн-торговлю редкими животными

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ответственности за незаконные приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в интернете, осужденные за такую онлайн-торговлю могут быть наказаны лишением свободы до трех лет, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

"Необходимость внесения данного изменения в Уголовный кодекс связана с массовыми случаями продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в сети Интернет", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также законопроект предусматривает унификацию подходов к определению величины ущерба, причиняемого экологическими преступлениями. Так, в качестве крупного ущерба предлагается определить размер, превышающий 40 тысяч рублей, особо крупного — 120 тысяч рублей.

"Реализация указанных изменений позволит повысить эффективность борьбы с преступлениями в обозначенной сфере, устранить имеющуюся правовую неопределенность, а также более четко отграничить данные преступления от административных правонарушений", — подчеркивается в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции следующие статьи Уголовного кодекса РФ: 253 "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ" и 258 "Незаконная охота". В статьях уточняются признаки отдельных составов преступлений, а также усиливаются их санкций.

В частности, по статье 253 УК РФ предлагается ввести лишение свободы на срок до пяти лет. По статье 258 максимальный срок заключения, согласно тексту проекта, увеличивается с двух до пяти лет. При этом осужденные за онлайн-торговлю особо ценными дикими животными могут быть наказаны лишением свободы до трех лет.