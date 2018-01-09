МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об ответственности за незаконные приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в интернете, осужденные за такую онлайн-торговлю могут быть наказаны лишением свободы до трех лет, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Также законопроект предусматривает унификацию подходов к определению величины ущерба, причиняемого экологическими преступлениями. Так, в качестве крупного ущерба предлагается определить размер, превышающий 40 тысяч рублей, особо крупного — 120 тысяч рублей.
"Реализация указанных изменений позволит повысить эффективность борьбы с преступлениями в обозначенной сфере, устранить имеющуюся правовую неопределенность, а также более четко отграничить данные преступления от административных правонарушений", — подчеркивается в пояснительной записке.
В частности, по статье 253 УК РФ предлагается ввести лишение свободы на срок до пяти лет. По статье 258 максимальный срок заключения, согласно тексту проекта, увеличивается с двух до пяти лет. При этом осужденные за онлайн-торговлю особо ценными дикими животными могут быть наказаны лишением свободы до трех лет.