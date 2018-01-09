В ГД создали рабочую группу для изучения конфликтов интересов депутатов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Совет Государственной Думы во вторник принял решение создать рабочую группу по изучению вопросов, связанных с конфликтами интересов депутатов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Задача рабочей группы, созданной советом Государственной Думы, — изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов, и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов, будь это участие в принятии законов или обращения в разные структуры в виде депутатских запросов", — заявил Володин журналистам.

Он добавил, что в состав группы войдут председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова. зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская, председатель комиссии ГД по вопросам депутатской этики Отари Аршба.

По словам Володина, поводом для создания группы стало "обсуждение тем, связанных с конфликтом интересов, которые касались наших коллег, и понимание, что есть несовершенство закона". Спикер ГД также заявил, что с инициативой создать рабочую группу к нему обратилась Поклонская "по итогам рассмотрения вопроса, касающегося одного из депутатов".

В начале декабря прошлого года комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов признала наличие личной заинтересованности в действиях депутата Андрея Палкина, которая привела к конфликту интересов при осуществлении им полномочий. Речь шла о запросах, которые депутат якобы направлял в контрольные и надзорные органы своего округа в интересах предприятий, которые раньше принадлежали ему самому, а сейчас — его сыновьям.

Поклонская в прошлом году предлагала досрочно прекращать полномочия парламентариев в связи с утратой доверия при нарушениях, связанных с конфликтом интересов. По ее словам, она подготовила соответствующий законопроект.