Евкуров признался, что ему не нравится вести страницу в Instagram

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который активно ведет страницу в Instagram, в интервью РИА Новости признался, что ему это совершенно не нравится, но он понимает важность этой работы.

"Честно говоря, совершенно не нравится, но я понимаю, что это веяние времени и нужно этим заниматься", — сказал Евкуров, отвечая на вопрос, нравится ли ему вести страницу в Instagram.

Он пояснил, что через соцсети рассказывает об успехах республики, о традициях, обычаях, старается передать национальный колорит, чтобы как можно больше людей узнавали об Ингушетии.

Евкуров не исключил, что может зарегистрировать аккаунты в новых соцсетях.

"Надо идти в ногу со временем. Сегодня, хотим мы этого или нет, процентов 80 людей во всем мире узнают новости, получают информацию через соцсети", — пояснил он.

У страницы Евкурова в Instagram более 168 тысяч подписчиков, опубликовано более 4,5 тысячи постов. Глава Ингушетии также имеет страницы в Facebook, Twitter, "Одноклассниках" и "Вконтакте". С мая 2009 по сентябрь 2016 года вел блог в "Живом журнале".

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