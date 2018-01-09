Роспотребнадзор опроверг сообщения об изменении норм освещения в Москве

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор опроверг сообщения о возможном изменении норм естественного освещения жилых зданий и помещений в Москве.

Ранее "Известия" написали о разработанном ведомством проекте санитарных правил. Так, в части инсоляции "для столичного жилья могут быть введены отдельные санитарно-эпидемиологические требования, отличные от действующих по всей стране".

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что проект "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, к устройству, содержанию и организации воспитания и обучения в образовательных организациях для территории города Москвы" не содержит норм по инсоляции и естественной освещенности, отличных от действующих санитарных требований.

"Таким образом, никаких отдельных требований по инсоляции для территории города Москвы проектом санитарных правил не предполагается", — подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре призвали учитывать, что термин "инсоляция" означает облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами, а естественная освещенность, согласно межгосударственному стандарту "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности", создается внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения).