Бирюков рассказал о работе систем жизнеобеспечения в Москве в праздники

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Коммунальные службы, энергетики, пожарно-спасательные силы столицы обеспечили бесперебойную работу городской инфраструктуры и безопасность москвичей в дни новогодних и рождественских праздников, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков во вторник.

"Городские службы находились в усиленном режиме до 8 января включительно. Все системы жизнеобеспечения Москвы в Новый год и Рождество работали в штатном режиме, каких-либо сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не было", — рассказал Бирюков.

По его информации, в период снегопадов 4, 5 и 8 января дороги, тротуары, общественные пространства и другие городские территории своевременно убирались от снега, проводилась необходимая противогололедная обработка.

Вице-мэр напомнил, что для организации слаженной работы всех служб в новогодние и рождественские дни на предприятиях комплекса городского хозяйства были созданы специальные штабы.

"Это позволило обеспечить как штатное функционирование городской инфраструктуры, так и порядок и безопасность горожан, гостей, туристов при проведении свыше 300 крупных праздничных мероприятий", — заключил глава комплекса городского хозяйства.