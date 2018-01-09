МЧС предупредило об урагане на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 янв – РИА Новости. Синоптики прогнозируют ураган, а также метель на Курильских островах в среду, сообщает во вторник пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.

"По информации сахалинского управления Росгидромета, с утра среды на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется усиление ветра до ураганного, сильная метель, видимость менее 500 метров, на территории Северо-Курильского района – сильный снег, метель, очень сильный ветер", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ночь на среду в восьми районах Сахалина (Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Макаровском, Долинском и Южно-Сахалинске) ожидается сильный снег, метель, видимость менее 500 метров, а также сильный ветер. Кроме того, прогнозируется лавинная опасность.

"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию", — сообщили в МЧС.