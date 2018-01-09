МЧС предупредило об урагане на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 янв – РИА Новости. Синоптики прогнозируют ураган, а также метель на Курильских островах в среду, сообщает во вторник пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.
Кроме этого, в ночь на среду в восьми районах Сахалина (Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Макаровском, Долинском и Южно-Сахалинске) ожидается сильный снег, метель, видимость менее 500 метров, а также сильный ветер. Кроме того, прогнозируется лавинная опасность.
"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию", — сообщили в МЧС.