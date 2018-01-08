На Сокольнической линии московского метро появятся восьмивагонные поезда

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Восьмивагонные поезда выйдут на Сокольническую линию московского метро с 10 января, сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Десятого января начнется новая веха в истории самой первой ветки мосметро. На Сокольническую линию выйдут восьмивагонные поезда. Это серьезно разгрузит направление: всего один дополнительный вагон даст 186 тысяч пассажирских мест в сутки и почти 68 миллионов в год", — написал он.

Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, до конца января 40 процентов составов на Сокольнической ветке оснастят дополнительным вагоном. По этой линии в 1935 году стали курсировать четырехвагонные поезда, в середине прошлого века их удлинили до семи вагонов. Они составили максимальную длину поезда, которую позволяли платформы.

Как сообщает портал, в декабре на Таганско-Краснопресненской линии был запущен тематический поезд "Дальневосточный экспресс", каждый из его восьми вагонов посвящен одному из регионов Дальнего Востока. Пассажиры экспресса могут ознакомиться с информацией о туристическом потенциале, гастрономических традициях и социально-экономическом развитии регионов, а также узнают о программе "Дальневосточный гектар" и мерах государственной поддержки владельцев таких земельных участков.

По информации Московского метрополитена, за время курсирования поезд перевезет более миллиона человек. Пуск состава, который будет работать на Таганско-Краснопресненской линии в течение двух месяцев, приурочен к проведению Дней Дальнего Востока в Москве, которые в первый раз проходили в столице с 8 по 16 декабря. В списке мероприятий — ярмарка, где можно продегустировать и приобрести продукцию дальневосточных производителей.