На Сокольнической линии московского метро появятся восьмивагонные поезда

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Восьмивагонные поезда выйдут на Сокольническую линию московского метро с 10 января, сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, до конца января 40 процентов составов на Сокольнической ветке оснастят дополнительным вагоном. По этой линии в 1935 году стали курсировать четырехвагонные поезда, в середине прошлого века их удлинили до семи вагонов. Они составили максимальную длину поезда, которую позволяли платформы.
По информации Московского метрополитена, за время курсирования поезд перевезет более миллиона человек. Пуск состава, который будет работать на Таганско-Краснопресненской линии в течение двух месяцев, приурочен к проведению Дней Дальнего Востока в Москве, которые в первый раз проходили в столице с 8 по 16 декабря. В списке мероприятий — ярмарка, где можно продегустировать и приобрести продукцию дальневосточных производителей.