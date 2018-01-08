МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Московский транспорт в рождественскую ночь с 6 на 7 января перевез более 330 тысяч пассажиров, что на 100 тысяч человек больше, чем было перевезено в прошлогодний сочельник, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов в понедельник.

"В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, метрополитен, Московское центральное кольцо и наземный транспорт перевезли свыше 330 тысяч горожан, что в полтора раза больше, чем в Рождество 2017 года", — сказал он.

Как отметил Ликсутов, рост пассажиропотока связан с народными гуляниями в сочельник и городским фестивалем "Путешествие в Рождество", к которым присоединились жители Подмосковья. По словам Ликсутова, более 295 тысяч жителей и гостей столицы воспользовались услугами метро и МЦК с 22.00 до 02.00 часов. Наиболее востребованными станциями метрополитена стали расположенные рядом с известными церквями и храмами "Кропоткинская", "Китай-город" и "Третьяковская". Наземным транспортом воспользовались 35 тысяч горожан, наиболее популярные маршруты работали до 3.00 часов.

Как рассказал Ликсутов, по поручению мэра Москвы в праздничные дни в городском транспорте усилены меры безопасности.

Сообщается, что в первые дни 2018 года и во время празднования Рождества, наиболее востребованными станциями столичного метро остаются расположенные ближе всего к местам массовых гуляний "Охотный ряд" и "Площадь Революции". Также большой пассажиропоток наблюдается в праздничные дни на станции "ВДНХ", от которой можно дойти до самого большого в Европе ледового катка.