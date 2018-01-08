Правительство запретило разводить костры и жечь траву около дорог

Сотрудники пожарной службы во время учений по ликвидации крупного лесного пожара. Архивное фото

Сотрудники пожарной службы во время учений по ликвидации крупного лесного пожара. Архивное фото

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Правительство внесло изменения в правила противопожарного режима для владельцев земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Так, собственники земли, находящейся в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, обязаны регулярно убирать мусор и косить траву.

"Установлен также запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов", — говорится в документе.

Владельцы сельскохозяйственных земель обязаны защищать их от сорняков и своевременно убирать сено.

Кроме того, правительство определило меры пожарной безопасности при эксплуатации уборочной техники и установило порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог — теперь их надо очищать от валежника, кустарника и других горючих отходов.

Ожидается, что эти меры повысят уровень защищенности земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров.