Правительство запретило разводить костры и жечь траву около дорог

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Правительство внесло изменения в правила противопожарного режима для владельцев земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Так, собственники земли, находящейся в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, обязаны регулярно убирать мусор и косить траву.
Владельцы сельскохозяйственных земель обязаны защищать их от сорняков и своевременно убирать сено.
Ожидается, что эти меры повысят уровень защищенности земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров.