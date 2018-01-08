Названо самое распространенное преступление 2017 года

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Стало известно самое распространенное преступление в России по итогам 11 месяцев 2017 года. Об этом говорят данные, приведенные в ежемесячных сборниках о состоянии преступности в России на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры.

В период с января по ноябрь прошлого года самым распространенным преступлением в России стали кражи. Всего, согласно ведомству, совершено порядка 738 тысяч преступлений этого вида. Эта цифра, однако, ниже показателей аналогичного периода прошлого года почти на 9%.

Второе и третье места занимают мошенничество и преступления, связанные с оборотом наркотиков, соответственно. С 2013 года доля мошенничества в общей структуре преступлений увеличилась с 7,5% до 10,7%. Причем в 2017 году это преступление совершалось на 6,8% чаще, чем в 2016-ом.

Всего за отчетный период в России зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, что почти на 86 тысяч меньше, чем в 2016 году.