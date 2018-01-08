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Общество

Выжившие. Как избавиться от постновогодней хандры

08:0008.01.2018
(обновлено: 08:01 08.01.2018)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкУтро после Нового года. Архивное фотоУтро после Нового года. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости, Ирина Халецкая. Салюты отгремели, салаты съедены. Праздник закончился, а значит, пора возвращаться в привычный жизненный ритм. Однако легко это сделать не получится. Повышенная нервная нагрузка, банальное переедание и нехватка денег после январских каникул — подавляющее большинство россиян впадает в постновогоднюю депрессию. Как справиться с хандрой – в материале РИА Новости.

Заключенный на производстве. Архивное фото.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Невроз выходного дня

"Новогодние праздники человек ждет и заранее к ним готовится. Но как показывает практика, какой бы бюджет ты не предусматривал, все равно потратишь больше", — говорит продавец сувенирных подарков в одном из торговых центров Москвы Анастасия Подорожная. Она делится наблюдениями: в конце декабря покупатели готовы смести с полок все, не особо задумываясь о цене. Этим, убеждена Анастасия, пользуются маркетологи, знающие, как "раскрутить" человека, только что получившего зарплату.

После покупки подарков, продуктов и выпивки для праздничного стола, как правило, наступает "безденежный январь". "До десятых чисел февраля в магазинах пусто, потому что люди, отчаянно прогулявшие все сбережения, вероятно, пытаются выжить на одной лапше быстро приготовления", — шутит девушка.

Новогодний подарок
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Так или иначе, нехватка денег – одна из первых причин постновогодней депрессии. Психолог Александр Пятницкий отмечает, что многие люди не знают, чем заняться в праздничные дни. Поэтому каждый выбирает тот способ времяпрепровождения, на который ему хватает фантазии.

"Еще Виктор Франкл писал о таком психологическом феномене, как "невроз выходного дня". Одни начинают употреблять алкоголь, другие не встают из-за праздничного стола, а потом страдают от обжорства, третьи устраивают шоппинг и тратят деньги на все подряд. В современном обществе это один из способов развлечь себя", — считает Пятницкий.

Финансовый отчет сам себя не напишет

Декабрь — месяц усиленной активности на работе, что само по себе вызывает стресс и астению – истощение. "Если организм работает на повышенных оборотах, выполняя наказ "давай-давай, квартальный отчет не ждет", то к концу года организму уже не найти ресурсов для нормального существования и уж тем более празднования. Человек впадает в состояние меланхолии и хочет одного – лежать на диване, ничего не предпринимая", — поясняет психолог.

Как следствие – фрустрация, то есть потеря жизненных ориентиров. Так, по словам психолога, праздничное настроение, царящее вокруг, провоцирует резкий упадок настроения.

В попытках подвести итоги человек загоняет себя в еще большую тоску, размышляя о том, сколько всего не было сделано. Пятницкий советует в такие моменты сфокусироваться не на том, что не выполнено, а на том, что ждет в будущем.

Чрезмерные ожидания

В конце года большинство людей, по словам эксперта, попадают в так называемую "психологическую яму". К слову, она может появиться перед днем рождения.

© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкУтро после Нового года
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Утро после Нового года

"Люди ожидают праздника, какой-то манны небесной. Психологическая точка: 31 декабря ровно в полночь, мы закричим "Ура!", откроем бутылки шампанского, и вот оно – придет счастье. А в реальности просто наступает 1 января, и ничего в жизни человека не меняется", — рассуждает психолог. И обращает внимание: если человек возлагал на эту точку большие надежды, и искренне верил, что чудо обязано ворваться под бой курантов, его может настичь разочарование. 

Поезд. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Как бы приземленно это ни звучало, чудо само по себе не произойдет. Для этого нужно просто включить голову и приложить усилия, а не жечь бумажки с желанием, бросать пепел в шампанское и ждать", — полагает он.

Никому не нужен

Праздничная шумиха вокруг невольно вызывает тревожность и ощущение одиночества. В первую очередь от этого не застрахованы те, кто планирует пойти в гости к друзьям и знакомым. Чужой семейный уют может спровоцировать тяжесть на душе: возникнет мысль, что ты никому не нужен и оставлен всем миром наедине с собой, объясняет психолог.

"Так срабатывает синдром "массовости" – раз все с семьями, значит, мне тоже нужно не отставать. В одночасье такое желание не сбудется, следовательно остается грустить о бесцельно прожитых годах. Однако переговорив с человеком, понимаешь: ему этого "семейного очага" на самом деле не так уж и хочется", — приводит пример Пятницкий.

Ведро салата оливье

Еще одна из вероятных причин хандры – физическая усталость. Когда выпито и съедено огромное количество всего самого вкусного и калорийного, начинается интоксикация организма. Диетолог Ольга Саларьева объясняет, что в этот момент падает жизненный тонус: объевшись, напившись, человек лежит как тюлень и чувствует себя плохо не столько душевно, сколько физически. У женщин вдобавок к этому появляются угрызения совести за набранные лишние килограммы, уточняет она.

Дед Мороз
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кроме того, алкоголь, по ее словам, поднимает настроение и радует только в течение того периода, который он находится в организме. А вот проблема, которая побудила к распитию, никуда не исчезла.

Впрочем, эксперты уточняют, что "новогодняя хандра" не является проявлением клинической депрессии, которую надо лечить медикаментозно. Все это можно предотвратить: достаточно лишь умеренно есть и совмещать это с физическими нагрузками. Например, покататься на лыжах или коньках. Кроме того, нужно заранее продумать планы на праздники. Также важно тратить заранее отложенную сумму и не поддаваться на мимолетные желания. А главное – не ждать, что праздники что-то изменят в жизни.

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