РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Кадыров перевезет в Чечню найденную в Азербайджане 104-летнюю чеченку

15:1607.01.2018
219646
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фотоГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

ГРОЗНЫЙ, 7 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен перевезти в Чечню найденную в Азербайджане и помещенную властями в приют 104-летнюю женщину, которая утверждает, что она чеченка родом из Дагестана.

Пожилой человек рассматривает фотографии
© Fotolia / Gabriele Rohde
Ученые раскрыли секреты психики самых долгоживущих людей на Земле

Ранее МВД Азербайджана сообщило, что направило в Чечню и Дагестан запросы, после того как 104-летнюю Мадину Алиеву нашли в беспомощном состоянии на западе республики. По словам женщины, она является уроженкой Дагестана и чеченкой по национальности.

"В понедельник совместно с посольством России в Азербайджане будет решен вопрос перевозки Алиевой в Чечню. Главное то, что Алиева нуждается в срочной помощи. Она ей будет оказана. Неважно откуда она. Она немощна, одинока, поэтому о ней должным образом позаботимся, независимо от того, где она проживала", — написал Кадыров на своей странице в социальной сети Mylistory.

Он сообщил, что сразу после появления сообщений о найденной в Азербайджане пожилой чеченке поручил выяснить все обстоятельства.

"После разговоров с представителями МВД Азербайджана, руководством приюта имени матери Терезы, куда поместили женщину, сотрудниками благотворительной организации "Темиз Дунья" в Баку, бесед с самой Алиевой, посещения ее в приюте, вырисовывается следующая картина. Мадина Алиева утверждает, что у нее нет ни одного родственника, жила в селе Османюрт Хасавюртовского района и в Хасав-Юрте", — отметил Кадыров. При этом он добавил, что в администрации Османюрта ничего неизвестно об этой женщине, "хотя на руках у Алиевой имеется справка, что она из этого села".

"По данным УФМС Чечни, Мадина Алиева 1914 года рождения никогда не получала в Чечне документы и нигде не зарегистрирована. Возможно, в силу своего преклонного возраста Мадина Алиева что-то путает, забыла, где на самом деле жила", — отметил Кадыров.

Мужчина работает за компьютером
© Fotolia / tiero
Это предел. Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

Женщину в Баку навестили представители главы Чечни, приобрели ей все необходимое.

Ранее местные СМИ со ссылкой на Общественное объединение помощи женщинам "Темиз Дунья" сообщили, что 104-летнюю жительницу Чечни Мадину Алиеву нашли замерзающей на улицах Геранбоя на западе республики в преддверии Нового года. По словам главы объединения Мехрибан Зейналовой, Алиева сообщила, что она 1914 года рождения и является гражданкой России. Женщина утверждает, что выехала из Чечни для того, чтобы совершить паломничество в Ирак, но была обманута по дороге тремя попутчицами, которые и привезли ее в Азербайджан, украв при этом у нее 200 долларов США и золотые серьги.

Комментировать
Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Jurij Zareh
не суть дела чеченка она или нет но готовность Кадырова позаботиться о землячке вызывает уважение и .....зависть, куда нам до чеченской солидарности....
15:42
07.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена