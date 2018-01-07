Кадыров перевезет в Чечню найденную в Азербайджане 104-летнюю чеченку

ГРОЗНЫЙ, 7 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен перевезти в Чечню найденную в Азербайджане и помещенную властями в приют 104-летнюю женщину, которая утверждает, что она чеченка родом из Дагестана.

Ранее МВД Азербайджана сообщило, что направило в Чечню и Дагестан запросы, после того как 104-летнюю Мадину Алиеву нашли в беспомощном состоянии на западе республики. По словам женщины, она является уроженкой Дагестана и чеченкой по национальности.

"В понедельник совместно с посольством России в Азербайджане будет решен вопрос перевозки Алиевой в Чечню. Главное то, что Алиева нуждается в срочной помощи. Она ей будет оказана. Неважно откуда она. Она немощна, одинока, поэтому о ней должным образом позаботимся, независимо от того, где она проживала", — написал Кадыров на своей странице в социальной сети Mylistory.

Он сообщил, что сразу после появления сообщений о найденной в Азербайджане пожилой чеченке поручил выяснить все обстоятельства.

"После разговоров с представителями МВД Азербайджана, руководством приюта имени матери Терезы, куда поместили женщину, сотрудниками благотворительной организации "Темиз Дунья" в Баку, бесед с самой Алиевой, посещения ее в приюте, вырисовывается следующая картина. Мадина Алиева утверждает, что у нее нет ни одного родственника, жила в селе Османюрт Хасавюртовского района и в Хасав-Юрте", — отметил Кадыров. При этом он добавил, что в администрации Османюрта ничего неизвестно об этой женщине, "хотя на руках у Алиевой имеется справка, что она из этого села".

"По данным УФМС Чечни, Мадина Алиева 1914 года рождения никогда не получала в Чечне документы и нигде не зарегистрирована. Возможно, в силу своего преклонного возраста Мадина Алиева что-то путает, забыла, где на самом деле жила", — отметил Кадыров.

Женщину в Баку навестили представители главы Чечни, приобрели ей все необходимое.

Ранее местные СМИ со ссылкой на Общественное объединение помощи женщинам "Темиз Дунья" сообщили, что 104-летнюю жительницу Чечни Мадину Алиеву нашли замерзающей на улицах Геранбоя на западе республики в преддверии Нового года. По словам главы объединения Мехрибан Зейналовой, Алиева сообщила, что она 1914 года рождения и является гражданкой России. Женщина утверждает, что выехала из Чечни для того, чтобы совершить паломничество в Ирак, но была обманута по дороге тремя попутчицами, которые и привезли ее в Азербайджан, украв при этом у нее 200 долларов США и золотые серьги.