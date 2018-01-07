11:4207.01.2018
(обновлено: 11:51 07.01.2018)
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем традиционном Рождественском телеинтервью назвал "огромной проблемой" расслоение общества в современном мире и призвал российские власти направить свои усилия на преодоление разрыва между богатыми и бедными.
"Расслоение общества — это огромная проблема. Все это сегодня присутствует в нашей жизни. Социализм пытался решить эту проблему. Но давайте честно скажем: он ее не решил. Проблема социальных диспропорций, она всегда существовала", — сказал патриарх в эфире телеканала "Россия 1"
, отвечая на вопросы телеведущего, генерального директора международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Стабильность в обществе, отметил предстоятель Русской церкви, зависит, в первую очередь, от преодоления этого разрыва.
"Чем этот разрыв больше, тем больше дестабилизация общества, тем больше возникает негативной энергии, тем больше у людей отторжение от всего того, что происходит в обществе, в стране, тем больше критики. Поэтому эта тема имеет политическое, социальное и духовное измерение. Но это, конечно, вызов для власти: для законодательной власти, для исполнительной власти", — сказал патриарх.
По его словам, с этим нельзя мириться и нужно ставить задачу преодоления этих противоречий. Глава РПЦ признал, что богатые и бедные всегда будут, однако очень важно, чтобы разрыв между ними сокращался и "чтобы понятие бедности не означало тяжелейшего положения человека, на грани выживания".
В частности, добавил патриарх, тревогу вызывает состояние многих пенсионеров — когда "люди в конце жизни лишаются жилья, их выбрасывают из квартиры черные рэкетеры, которые захватывают жилье". По мнению предстоятеля, в государстве должна быть создана четкая система, которая бы "страховала" людей от подобного рода жизненных ситуаций.
"И дай Бог, чтобы развитие экономики и правильная внутренняя политика содействовали тому, чтобы преодолевались эти огромные разделения между людьми состоятельными и неимущими. И чтобы справедливость все более и более проникала в недра нашей национальной жизни", — заключил патриарх Кирилл.
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