Скворцова поручила Росздравнадзору усилить контроль в праздники

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Глава российского Минздрава Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору усилить контроль в праздничные дни, сообщила пресс-служба ведомства.

"Министр Вероника Скворцова дала поручение Росздравнадзору усилить контроль в праздничные дни. В связи с появлением в СМИ сообщений о смерти пациента в одной из медицинских организаций Санкт-Петербурга министр Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести незамедлительную проверку по данному факту", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что ранее Скворцова поручила Росздравнадзору "с повышенным вниманием осуществлять мониторинг медицинских организаций страны в период празднований, с особой тщательностью разбирая жалобы, поступающие от граждан, и сразу же реагируя на них".

Ранее СК РФ по Санкт-Петербургу сообщил, что 80-летняя женщина скончалась в пятницу в одной из больниц Красносельского района города. Перед этим СМИ сообщали, что пожилая женщина была госпитализирована в прединсультном состоянии в городскую больницу №15, где ей более пяти часов не оказывали помощь.