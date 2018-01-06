В историческом центре Москвы в прошлом году посадили семь тысяч деревьев

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Более 60 тысяч деревьев высажено в столице в рамках работ по благоустройству города в прошлом году, в том числе 7 тысяч — в центре города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Москва стала более зеленым городом. В прошлом году в столице посажено 60 тысяч деревьев: в парках, на особо охраняемых природных территориях, во дворах и на улицах, в том числе чтобы компенсировать потери от ураганов. pic.twitter.com/gKqlLgy9cB — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 января 2018 г.

Он заявил, что деревья высаживались в парках, на особо охраняемых природных территориях, во дворах и на улицах, в том числе чтобы компенсировать потери от ураганов.

В ушедшем году мы закончили очень сложные работы по благоустройству исторического центра. Стало больше воздуха, зелени и места для пешеходов. Высадили в центральной части города около 7 тыс. деревьев. Теперь это красивый центр современного мегаполиса со старым московским духом. pic.twitter.com/7ZeA0lWbLc — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 января 2018 г.

​На портале мэра отмечается, что на Садовом кольце теперь 14 видовых зон с павильонами, зеленью, площадками для массовых мероприятий и выставок, а пространства под его эстакадами превратились в места отдыха.