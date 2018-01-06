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Общество

Не хайпом единым: как новые слова меняют русский язык

14:1106.01.2018
(обновлено: 15:48 06.01.2018)
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© Fotolia / Stefan GräfСловари. Архивное фотоСловари. Архивное фото
© Fotolia / Stefan Gräf

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Насыщенным и ярким 2017 год оказался не только на события: появились новые явления и, как следствие, слова. В том, насколько хайп и рэп-баттлы оказались важны для россиян, попытались разобраться корреспонденты РИА Новости.

Большой грамматический словарь русского языка, фразеологический словарь, орфографический словарь
© РИА Новости / Илона Головина
Будем баттлить, пока на хайпе. "Слова года" из суровой реальности
Ранее Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка, в который входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, выбрали главные слова 2017 года. В десятку вошли реновация, биткоин, хайп, токсичный, баттл, допинг, криптовалюта, фейк, безвиз и домогательство (харассмент). Главные новые слова ушедшего года были опубликованы на сайте Года литературы.

"Новые единицы, которые пришли в язык, они связаны с тем, что появились новые реалии. Поэтому нравится нам или не нравится, мы вынуждены принимать эти новые единицы. Потому что есть новые реалии", — пояснила доктор филологических наук, профессор кафедры русского и общего языкознания Института имени Пушкина Наталья Боженкова.

Так, например, биткоин — это новая единица, которая связана с новой системой измерения определенных ценностей, а хайп — некий способ оценки какого-либо действия, пояснила филолог.

"Здесь вопрос не "хочется нам или не хочется", здесь вопрос, скажем, наличия фактов и их языкового обозначения. Если есть факты — должно быть и языковое обозначение. А, соответственно, мы должны принимать то, что есть", — сказала Боженкова.

Хайп или не хайп

Газета с фейковыми новостями на столе
© Fotolia / DOC RABE Media
Новое слово на букву F, или Как fake news стали правдой жизни
"Нравится это кому-то или нет, но новые слова, которые входят в наш язык, отражают сегодняшнюю реальность. Жизнь все время убыстряется, становясь в то же время менее многослойной. Что-то мы безвозвратно теряем. Говорят, что язык надо защищать. Только вот как? Очевидно, что административный ресурс здесь бессилен", — считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его мнению, процесс появления таких слов в русском языке уже не остановить. Однако Клинцевич отметил, что ему самому, как человеку, воспитанному на классической русской литературе XIX века, жаль, что это происходит. "Письмо Татьяны к Онегину и электронная почта как-то несовместимы", — полагает он.

"Как политик, я, конечно, использую новые слова. Например, фейковая новость — коротко и ясно. Зато без слова "хайп" вполне обхожусь", — сказал РИА Новости Франц Клинцевич.

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетовал на чрезмерное количество заимствований в языке, в первую очередь в рекламе. Политик напомнил, что его партия давно предлагает закон о защите русского языка.

Словари. Архивное фото
© Fotolia / Davizro Photography
В России выбрали главное слово года
"Вся реклама — с иностранными заимствованиями: бутик, парфюм, сейл, бренд и так далее. Это делается, чтобы привлечь публику, ориентированную на Запад. Куча совершенно ненужных заимствований в прессе и деловом языке: стагнация, инфляция, девальвация, тренд — они хотят представить негативные процессы в лучшем виде, маскируя под непонятные слова. Засоряется иностранными словами и молодежный язык: hype, party, trash, okey и тому подобное", — сказал РИА Новости Жириновский.

Он пояснил, что ЛДПР не предлагает запрещать эти слова, но обращает внимание на то, что их не нужно лишний раз тиражировать.

"Конечно, язык всегда развивается, словообразование идет постоянно, но зачем нужны англицизмы там, где есть даже более удобный русский аналог. Девальвация — обесценивание, стагнация — спад, party — тусовка, происходит от слова "тасовать", trash — жуть и так далее", — пояснил Жириновский.

Рэп-баттлы

Невероятную популярность в прошлом году приобрели так называемые рэп-баттлы. Эта тема стала популярной, когда на YouTube была опубликована запись словесного состязания рэперов Oxxxymiron и Слава КПСС (Гнойный, Вячеслав Машнов). В интернете запись поединка набрала уже 26 миллионов просмотров.

Даже вице-премьер Ольга Голодец обратила внимание на невероятную популярность этого явления. На одном из заседаний совета по русскому языку она призвала лингвистов не игнорировать параллельное формирование русского языка в среде рэп-баттлов.

Онлайн-словарь английского языка Dictionary назвал словом 2017 года замешанный (complicit)
© РИА Новости
Названо слово года по версии онлайн-словаря Dictionary
"Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слышали Oxxxymiron? Это надо почитать, надо вникать (чтобы понять). А молодежь понимает с ходу. Параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя", — сказала тогда Голодец.

Советник президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости пояснил, что рэп-баттлы — это своего рода игра в форме бойцовского зрелища, только все оно находится в словесной сфере. "Это такой постмодернистский ответ на агрессию, которая накопилась в обществе. В этом смысле баттлы играют социально-терапевтическую роль", — сказал он.

Швыдкой отметил, что, возможно, даже порекомендует в следующем году организаторам Культурного форума в Санкт-Петербурге обсудить данный феномен. "Нельзя сказать, что эта среда бескультурная, в баттлах много скрытого цитирования, от Гумилева до Хайдеггера", — сказал он.

Филолог Наталья Боженкова, в свою очередь, заявила, что сама к явлению рэп-баттлов относится неоднозначно. Но это явление уже появилось и присутствует в нашей жизни, поэтому каким-то образом его номинировать все же нужно. "Когда само явление станет неинтересным, языковое именование этого явления уйдет само по себе", — пояснила эксперт.

Она также отметила, что рэп-баттлы снимают табу на ненормативную лексику и в некоторой степени могут провоцировать на более частое ее употребление. Однако все зависит от уровня культуры и образованности конкретной личности.

Оксфордский словарь английскго языка
© AP Photo / Caleb Jones
Оксфордский словарь выбрал слово года
"Если человек считает, что ему невозможно использовать какие-то ненормативные единицы, то есть рэп-баттлы или нет, он все равно не будет их употреблять. Если человек считает, что ему возможно описать какие-то предметы своей жизнедеятельности с использованием таких языковых единиц, то опять-таки запретим мы или не запретим — ничего не изменится", — пояснила филолог.

Приживутся ли новые слова?

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова считает, что новые слова уже все-таки прижились в русском языке, однако ничего плохого, по ее мнению, в этом нет.

"Люди их уже используют. Соответственно, и для меня они звучат совершенно гармонично. Я не вижу ничего плохого в развитии русского языка, который интегрирован, как и Россия, в международное сообщество", — сказала РИА Новости Аршинова.

Споры о том, засоряют ли русский язык иностранные заимствования, по ее мнению, должны вести ученые, которые профессионально занимаются филологией и лингвистикой. "Я знаю, что есть политическая позиция ряда партий на этот счет. Но, мне кажется, есть куда важнее вопросы для обсуждения и решения проблем", — заключила она.

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Если "административный ресурс" не работает, значит кому то это выгодно озападнивание и тюремная жаргонизация. Кому и зачем желающие узнать легко могут определить слету.
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