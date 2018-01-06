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Общество

Число гостей на концертах "Росгосцирка" почти вдвое превысило годовой план

14:1006.01.2018
(обновлено: 14:13 06.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМосковский цирк Никулина. Архивное фотоМосковский цирк Никулина. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Количество посетителей цирков, входящих в систему "Росгосцирка", почти на два миллиона превысило плановые показатели в 2017 году и составило 4 миллиона 183 тысячи человек, об этом РИА Новости рассказал гендиректор компании Дмитрий Иванов.

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Дмитрий Иванов был назначен генеральным директором компании "Росгосцирк" в августе 2016 года. По его словам, финансовая ситуация в тот момент была непростая, но на сегодняшний день компания работает стабильно.

"Количество представлений у нас выполнено на 117%, количество зрителей по плану у нас было 2 миллиона 640 тысяч человек, а фактически этот показатель составил 4 миллиона 183 тысячи человек. Это 158% от установленных плановых показателей. Прочие доходы достигли 677 миллионов рублей при плане в 500 миллионов рублей", — сказал Иванов.

По его словам, в 2017-м году после капитального ремонта, реконструкции и реставрации открылись цирки в Нижнем Тагиле, Владивостоке и Кисловодске.

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"Стоит отметить, что за всю историю "Росгосцирка" такой урожайный год выдался впервые. Мне приятно сказать, что во всех этих цирках сделан очень качественный ремонт, в результате чего они стали удобными для зрителя, для обслуживающего персонала, для наших артистов, соблюдены все нормы и правила по части содержания животных, по температурному режиму", — подчеркнул он. Гендиректор добавил, что в 2018 году компания планирует открыть цирки в Рязани и Саратове, а также продолжить работу по проектированию и проведению экспертизы в Красноярском цирке.

Иванов отметил, что при существующем финансировании к 2020 году компания сможет восстановить "80% имущественного комплекса и сделать из них достойные учреждения культуры".

В наступившем году артисты "Росгосцирка" отправятся на гастроли в Штутгарт и другие европейские города, примут участие в международном цирковом фестивале в Монте-Карло, а также представят программу в Италии. "В рамках "Русских сезонов" в Италии мы планируем совместно с президентом Международного циркового фестиваля в Италии Фабио Монтико провести большой фестиваль в городе Латина. Это будет масштабная культурная акция", — заключил Иванов.

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