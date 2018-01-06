На Урале собаки спасли пропавших в лесу детей

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В Свердловской области спасатели нашли живыми двух подростков, которые провели в лесу около суток, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Отмечается, что детей обнаружили при обследовании лесного массива в 30 километрах от города Кушвы. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести и были госпитализированы с обморожением ступней.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на спасателей, подросткам пришлось пережить ночь в зимнем лесу без костра, поскольку ни у кого из них не было спичек. Мальчики спаслись благодаря тому, что вместе с ними в лесу были их собаки, которые помогали подросткам согреться.

Всего в поисках детей были задействованы более двухсот человек — полиция, МЧС, казаки и волонтеры. В готовности к вылету находился вертолет Ми-8 МЧС.