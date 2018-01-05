Павильон "Космос" на ВДНХ откроется после реставрации в марте

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что павильон "Космос" на ВДНХ откроется в марте: в нем восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды.
Собянин также отметил, что сейчас идут последние приготовления к открытию. Монтируется космическая и авиационная техника, мультимедийные тренажеры.
"Недавно проверил ход работ — впечатление очень сильное. Теперь уже можно понять, какой это был объект по красоте и мощи. А станет еще круче. Пожалуй, это будет один из лучших космических павильонов на земном шаре", — добавил он.
"Общая площадь работ в 2017–2018 годах составит более 200 гектаров. Территорию ВДНХ поделят на семь тематических парковых зон: центральную аллею, парк аттракционов, ландшафтный парк, "Парк ремесел", "Парк знаний", "Экспо" и парк "Останкино", — говорится в сообщении.