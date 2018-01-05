Павильон "Космос" на ВДНХ откроется после реставрации в марте

Монтаж в павильоне Космос на ВДНХ люстры-звезды из рубинового стекла. Архивное фото

Монтаж в павильоне Космос на ВДНХ люстры-звезды из рубинового стекла. Архивное фото

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что павильон "Космос" на ВДНХ откроется в марте: в нем восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды.

"В марте откроем павильон "Космос" на ВДНХ. В нем проведена громадная работа. Здание спасено. Мы восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды. Сейчас идут последние приготовления к открытию", — написал он на странице в социальной сети " Вконтакте ".

Собянин также отметил, что сейчас идут последние приготовления к открытию. Монтируется космическая и авиационная техника, мультимедийные тренажеры.

"Недавно проверил ход работ — впечатление очень сильное. Теперь уже можно понять, какой это был объект по красоте и мощи. А станет еще круче. Пожалуй, это будет один из лучших космических павильонов на земном шаре", — добавил он.

На официальном портале мэра также уточняется, что в ближайшие годы на ВДНХ планируют восстановить 37 исторических павильонов и 17 фонтанов; построить фермерский рынок и конноспортивный манеж, а также 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек; открыть 11 новых музеев; высадить более 1,8 тысячи деревьев и кустарников; очистить четыре пруда; провести комплексную реконструкцию инженерных коммуникаций.

"Общая площадь работ в 2017–2018 годах составит более 200 гектаров. Территорию ВДНХ поделят на семь тематических парковых зон: центральную аллею, парк аттракционов, ландшафтный парк, "Парк ремесел", "Парк знаний", "Экспо" и парк "Останкино", — говорится в сообщении.