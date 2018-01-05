Instagram заблокировал аккаунт Ботанического сада МГУ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" и требует юридические документы, чтобы его разблокировать, сообщил РИА Новости директор сада Алексей Ретеюм.

"Они заблокировали без всяких уведомлений. А уж потом мы стали пытаться выяснить. Они затребовали всяческие юридические документы на Ботанический сад. Но мы — структурное подразделение МГУ, мы не юридическое лицо и не коммерческая компания. У нас нет никаких таких специальных документов. Есть устав МГУ, но он есть в открытом доступе", — сказал Ретеюм.

Он отметил, что контент страницы Ботанического сада МГУ является исключительно культурным и научно-образовательным. "Там никогда в жизни не появлялся ни один рекламный пост за много тысяч объявлений", — подчеркнул Ретеюм.

Директор сообщил, что аккаунт был заблокирован в момент проведения фестиваля "Тропическая зима" с обширной культурной программой. "И в этот момент, без всяческих оснований и малейших объяснений, Instagram заблокировал нашу страничку, где почти 300 тысяч подписчиков", — сказал он.

Комментарием соцсети РИА Новости не располагает.