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Общество

Время открытий: пять необычных мест в Москве для новогодних каникул

12:0405.01.2018
(обновлено: 12:40 05.01.2018)
05900
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОткрытие Стереокатка в Парке Горького. Архивное фотоОткрытие Стереокатка в Парке Горького. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Круглый год в Москве открываются интересные места на любой вкус, и неудивительно, что некоторые из них москвичи и гости столицы в будничной суете могли не заметить. Новогодние каникулы станут прекрасным поводом, чтобы заполнить пробелы: в праздничном обзоре РИА Новости — необычный музей с героями из "Звездных войн" и "Трансформеров", экспозиция с полным погружением в мир любимых картин Эльдара Рязанова, история кино на ВДНХ и история города в Центре Гиляровского, а также Рождественские гуляния на катке в Парке Горького.

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Восстание машин

Московский Музей восстания машин открылся в Текстильщиках год назад в здании, напоминающем летающую тарелку. За это время его успели посетить несколько сотен тысяч человек. В нем собраны все самые любимые персонажи из триллеров и фантастических голливудских фильмов. В 14 залах, среди которых "Десептиконы", Iron man, "Звездные войны", Marvel, "Чужой", экспонируются персонажи известных картин — от Дарта Вейдера и трансформеров до Железного Человека и Фредди Крюгера. В основу работы музея заложен принцип Art-recycle – искусство превращать металлолом и старые предметы, подлежащие утилизации, в необычные арт-объекты. Музей впечатлит и взрослых и детей. В новогодние каникулы в музее проводятся необычные елки — это крио-шоу, тесла-шоу, световое шоу, неоновое шоу, которые сопровождаются интересными спецэффектами, По сюжету Дед Мороз и Снегурочка сражаются с трансформерами за волшебный посох на просторах Галактики и, конечно же, побеждают.

Какой вы герой новогоднего фильма
© РИА Новости, Инфографика
Какой вы герой новогоднего фильма

"Ирония судьбы" и не только…

В новогодние праздники знаменитую квартиру на улице Строителей в Ленинграде, где обнаружил себя пьяный Женя Лукашин, можно увидеть не только по телевизору. В московском Новом Манеже открылась выставка "Необъятный Рязанов" к 90-летию режиссера. В витринах зала представлены подлинные экспонаты из фильмов Рязанова: интерьер из "Иронии Судьбы, или С легким паром!", картина Рембрандта из "Стариков-разбойников", автомобиль угонщика Юрия Деточкина, мотоцикл автоинспектора, огромные часы из фильма "Карнавальная ночь".

Во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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На выставке также представлены личные вещи режиссера — фото из семейного альбома, аттестат зрелости, расписка актера Иннокентия Смоктуновского, которую он дал Рязанову в подтверждение согласия сниматься в фильме "Берегись автомобиля!". В мини-кинотеатре посетители смогут посмотреть фильмы мастера. По словам организаторов, в дни зимних каникул (с 1 по 9 января) вход на экспозицию будет свободным.

Фильм, фильм, фильм…

Музей кино, который открылся на ВДНХ в павильоне №36 в октябре, будет интересен любителям "важнейшего из искусств". В постоянной экспозиции музея представлены костюмы героев любимых фильмов, фотографии со съемочных площадок, афиши и плакаты кинолент разных лет, диафильмы, эскизы, кинофототехника, живопись, графика, мебель, книги, рукописи, куклы и другие экспонаты. Тут же расположен мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, в котором находятся подлинные личные вещи режиссера и в режиме нон-стоп демонстрируются фильмы мастера.

Прохожие в морозный день в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В музее работает три кинозала, установленное оборудование позволяет показывать фильмы не только с цифровых, но и аналоговых носителей (на пленке 16 и 35 миллиметров). Также в павильон №36 с киностудии "Мосфильм" перевезли фонд Государственного центрального музея кино, в частности снимки, на которых запечатлен киносъемочный процесс картин, созданных на ВДНХ, а также афиши, плакаты и рекламные кадры к этим фильмам.

Москва и моквичи

В начале декабря Музей Москвы к 160-летию со дня рождения русского писателя, москвоведа Владимира Гиляровского открыл в историческом особняке в Столешниковом переулке филиал — Центр Гиляровского. В новом выставочном пространстве планируется насыщенная программа: уже сейчас здесь работают две выставки. Так, художник Владимир Селезнев создал инсталляцию, посвященную Владимиру Гиляровскому, которая включает статьи и очерки, публиковавшиеся автором в столичных газетах, а также предметы из коллекции Музея Москвы, воссоздающие часть интерьера кабинета начала века. Кроме того, в Центре представлена серия работ фотографа Рауля Скрылева, совершившего прогулку по современным улицам и переулкам района, носившего название Хитровка: именно он хорошо известен по знаменитым очеркам писателя.

Распродажи в московских магазинах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рождество на катке

Рождественским вечером, 7 января, ледовая группа La Skadi представит на стереокатке в Парке Горького световое шоу "Северное сияние". Постановка состоит из 4 классических балетов (по 7-8 минут) в современной обработке. Так, в одном из номеров фигуристы катаются под "Щелкунчика" Петра Чайковского, но в исполнении не симфонического оркестра, а диджея. Всего в спектакле задействовано 16 артистов в светодиодных костюмах. Кроме того, позднее здесь состоится премьера семейного квеста "Рождественские колядки": по всему катку будут спрятаны символы Рождества. Их надо найти, попутно разгадывая хитрые задачки и исполняя обрядовые песни.

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