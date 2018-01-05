Более 30 бригад ЦОДД следят за ситуацией на московских дорогах в праздники

11:2205.01.2018
(обновлено: 11:32 05.01.2018)
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Более 30 бригад Центра организации дорожного движения (ЦОДД) следят за ситуацией на дорогах столицы в новогодние праздники, сообщила пресс-служба центра в пятницу.
"Обслуживание дорожно-транспортной инфраструктуры ведёт на ежедневной основе, в том числе в праздничные дни. Так, более 30 бригад службы эксплуатации Центра организации дорожного движения правительства Москвы выполняют заявки на ремонт светофоров и дорожных знаков в круглосуточном режиме на новогодних праздниках", — говорится в сообщении.
Отмечается, что заявки отрабатываются в среднем в течение полутора часов.