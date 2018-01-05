Водителей обязали надевать светоотражающие жилеты вне населенных пунктов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Правительство России дополнило правила дорожного движения (ПДД) пунктом, обязывающим водителей в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при покидании автомобиля надевать светоотражающие куртку или жилет.

Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 17 марта 2018 года. По статистике, за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток были зарегистрированы более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. Это на 10,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В результате погибли 1 тысяча 321 человек, еще 6тысяч 537 человек пострадали.

Также возросло количество наездов транспорта на водителей, в отношение которых не была установлена обязанность использовать светоотражающие жилеты. За шесть месяцев 2017 года произошли 66 таких ДТП, что на 4,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.