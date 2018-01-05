В московских аэропортах из-за снегопада задержали около 30 рейсов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Около 30 рейсов задержаны в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево, еще 9 рейсов в Домодедово отменены, свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

В пятницу ГУМЧС распространило экстренное предупреждение о гололедице и сильном снегопаде в столице.

Согласно данным сервиса на 10.22 мск, в Домодедово задержаны 10 рейсов, еще 9 отменены, в Шереметьево задержаны 15 рейсов, во Внуково — 5.

Информации об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту Жуковский на портале нет.